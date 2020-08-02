Фургал заявил, что ему не хватает информации в изоляции в московском СИЗО

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2 августа 2020, 19:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Сергей Фургал, кадр: sledcom.ru/youtube.com

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы на изоляцию и отсутствие информации в СИЗО "Лефортово".

Марина Литвинович, член столичной ОНК, после встречи с Фургалом рассказала, что он получил около 20 посылок, всех благодарит и просит больше не присылать продукты. А вот писем и телеграмм вообще не получает.

Фургал задержан в начале июля по подозрению в организации покушения на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах.

20 июля президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев - представитель ЛДПР, депутат Госдумы.

В Хабаровске проходят несанкционированные акции в поддержку Фургала.