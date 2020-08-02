Фургал заявил, что ему не хватает информации в изоляции в московском СИЗО
2 августа 2020, 19:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы на изоляцию и отсутствие информации в СИЗО "Лефортово".
Марина Литвинович, член столичной ОНК, после встречи с Фургалом рассказала, что он получил около 20 посылок, всех благодарит и просит больше не присылать продукты. А вот писем и телеграмм вообще не получает.
Фургал задержан в начале июля по подозрению в организации покушения на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах.
20 июля президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев - представитель ЛДПР, депутат Госдумы.
В Хабаровске проходят несанкционированные акции в поддержку Фургала.
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