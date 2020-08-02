В Хабаровске впервые не состоялось дневное шествие в поддержку Фургала
2 августа 2020, 13:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Хабаровске впервые за три недели митингов не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщили РИА Новости.
В источнике говорится, что к 13.00, по местному времени, на площади Ленина, откуда начинаются шествия, собрались только несколько десятков человек. Кроме того, люди не скандировали лозунгов, а через час начался сильный дождь, и граждане разошлись, отметил корреспондент.
«Возможно, сказывается усталость людей», - пояснили в мэрии Хабаровска.
Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регион прибыли организаторы провокаций из Грузии.
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