В Хабаровске впервые не состоялось дневное шествие в поддержку Фургала

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2 августа 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Хабаровск, Instagram

В Хабаровске впервые за три недели митингов не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщили РИА Новости.

В источнике говорится, что к 13.00, по местному времени, на площади Ленина, откуда начинаются шествия, собрались только несколько десятков человек. Кроме того, люди не скандировали лозунгов, а через час начался сильный дождь, и граждане разошлись, отметил корреспондент.

«Возможно, сказывается усталость людей», - пояснили в мэрии Хабаровска.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регион прибыли организаторы провокаций из Грузии.