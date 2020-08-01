Несколько человек задержаны в Москве и Петербурге на акциях в поддержку митингующих в Хабаровске

Аргументы Недели → Общество 13+

1 августа 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]

площадь на дезинфекции, Ульяновск, фото из соцсети Вконтакте

Несколько человек задержаны в Москве и Санкт-Петербурге на акциях в поддержку митингующих в Хабаровске.

Несанкционированные акции в субботу, 1 августа, проходили в столице, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Барнауле и еще в других городах.

По данным "Фонтанки.ру", в Санкт-Петербурге, где проходят несогласованные акции в поддержку жителей Хабаровского края и экс-губернатора Сергея Фургала, задержаны около 10 человек. Жители Петербурга были вынуждены выйти на Малую Садовую улицу, так как Дворцовую площадь без предупреждения закрыли на дезинфекцию. Протестующие принесли с собой белые, синие и зеленые шарики, цветов флага города Хабаровска. В Москве, по сообщениям ОВД-Инфо", задержаны 13 человек.

В соцсети "Вконтакте" пишут, что Ульяновск собирался "кормить голубей", но площадь закрыли на дезинфекцию. (пользователь с ником Денис Сергеевич)

Представители региональных управлений МВД информацию о задержаниях пока не комментируют.