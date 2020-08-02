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Россия открывает авиасообщение со Швейцарией

, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

Россия открывает авиасообщение со Швейцарией
фото:Швейцария, pixabay.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о разрешении гражданам Швейцарии пересекать границу. Отмечается, что авиасообщение между странами возобновляется с 15 августа.

«Для граждан Швейцарии снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за коронавируса … Граждане Швейцарии смогут прибывать в Россию воздушным транспортом … Рейсы будут выполняться один раз в неделю по маршруту Москва – Женева – Москва», - говорится в описании к документу.

Ранее сообщалось, что Россия сняла ограничения по закрытию границы с Абхазией. С момента открытия границы ее уже пересекли более 7,5 тыс. человек.

БА

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