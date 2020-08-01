Россия сняла ограничения на пересечение границы с Абхазией, введенные из-за COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

1 августа 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

Абхазия, фото: Ekaterina Anpilogova, globallookpress.com

Россия сняла ограничения по закрытию границы с Абхазией, введенные из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. С 1 августа россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны - в Россию.

Распоряжение о снятии ограничений на пересечение границы с Абхазией подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Решение об открытии границы с Абхазией было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова.

В сообщении правительства говорится, что при принятии этого решения "были учтены заключения Роспотребнадзора и Минздрава России о санитарно-эпидемиологической обстановке в Абхазии и готовность инфраструктуры к приёму туристов".

Эксперты считают, что открытие границ с Абхазией существенно снизит нагрузку на черноморские курорты Краснодарского края и цены в Сочи немного упадут.