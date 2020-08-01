Россия сняла ограничения на пересечение границы с Абхазией, введенные из-за COVID-19
1 августа 2020, 15:45[ «Аргументы Недели» ]
Россия сняла ограничения по закрытию границы с Абхазией, введенные из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. С 1 августа россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны - в Россию.
Распоряжение о снятии ограничений на пересечение границы с Абхазией подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Решение об открытии границы с Абхазией было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова.
В сообщении правительства говорится, что при принятии этого решения "были учтены заключения Роспотребнадзора и Минздрава России о санитарно-эпидемиологической обстановке в Абхазии и готовность инфраструктуры к приёму туристов".
Эксперты считают, что открытие границ с Абхазией существенно снизит нагрузку на черноморские курорты Краснодарского края и цены в Сочи немного упадут.
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