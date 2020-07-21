Абхазия на замке: режим ограничений на границе с Россией продлен до конца июля
21 июля 2020, 17:31[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Режим ограничений, введенный на границе России с Абхазией из-за пандемии коронавирусной инфекции, продлен до 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии Аслана Бжания. Республиканские СМИ предполагают, что режим ограничений на границе продлен с целью не допустить проезда зараженных COVID-19 больных на территорию Абхазии.
По данным республиканского минздрава, на сегодняшний день в Республике Абхазия нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Кроме того, за весь период пандемии на территории республики заболели 38 человек, 37 COVID-больных выздоровели, один скончался.
Вместе с тем эксперты считают, что открытие границ с Абхазией могло бы существенно снизить нагрузку на черноморские курорты Краснодарского края. Более того, по мнению экспертов, после открытия границы с Абхазией цены на отдых на побережье края снизятся как минимум на 20 процентов.
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