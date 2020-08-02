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С момента открытия границы России с Абхазией ее уже пересекли более 7,5 тыс. человек

, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

С момента открытия границы России с Абхазией ее уже пересекли более 7,5 тыс. человек
Глобус. Фото: pixabay.com

Более 7,5 тыс. человек пересекли границу России с Абхазией в первый день после ее открытия. Об этом рассказали в пресс-службе сочинской таможни.

Уточняется: в субботу были сняты ограничения на пересечение границы с РФ, действовавшие из-за пандемии.  Сейчас в обоих направлениях ее пересекли за первые сутки 1 907 транспортных средств.

«Физических лиц из РФ в Абхазию - более 5 тыс., из Абхазии в РФ - более 2,5 тыс. человек", - поделилась пресс-служба.

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