С момента открытия границы России с Абхазией ее уже пересекли более 7,5 тыс. человек

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2 августа 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Глобус. Фото: pixabay.com

Более 7,5 тыс. человек пересекли границу России с Абхазией в первый день после ее открытия. Об этом рассказали в пресс-службе сочинской таможни.

Уточняется: в субботу были сняты ограничения на пересечение границы с РФ, действовавшие из-за пандемии. Сейчас в обоих направлениях ее пересекли за первые сутки 1 907 транспортных средств.

«Физических лиц из РФ в Абхазию - более 5 тыс., из Абхазии в РФ - более 2,5 тыс. человек", - поделилась пресс-служба.

Ранее сообщалось: «Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 осенью.