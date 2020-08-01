Как научиться немецкому языку за месяц (часть первая)

Аргументы Недели → Общество 13+

1 августа 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

продираюсь сквозь дебри немецкого языка на фото из собственного архива

Никаких репетиторов, никаких курсов. Корреспондент АН попробовал выучить иностранный язык по собственной методике. Начинал практически с нуля. За месяц выяснилось, что немецкий очень похож на русский. Теперь журналист смотрит фильмы на немецком языке.

«Ну, что ж, теперь я маленький немец. Я думаю, мне около трех лет. По меньшей мере, понимаю немецкий язык, как если бы был трехлетним немцем», — это я уже могу сформулировать по-немецки прямо сейчас: «Na nu ich bin ein kleiner Deutscher. Ich bin um 3 Jahre alt. Mindestens ich kapiere Deutsch als ob ein dreijähriger Deutscher sei».

А все началось второго июля. Тогда я сделал первую запись в дневнике.

«Немецкий за месяц

Когда-то придумал способ экспресс-изучения иностранного языка. Это нужно для военкоров, чтобы приготовиться к командировке в другую страну. Ты должен знать местный язык хотя бы на уровне крестьянина».

Когда-то-придумал один способ экспресс-изучения иностранного языка. Опробовал его при освоении английского языка. Языковой барьер преодолел за пять дней. Уже на пятый день слушал аудиокнигу «Приключения Тома Соейра». Диктора понимал запросто, при этом словарем практически не пользовался.

Но английский язык не в счет. С этим языком худо-бедно дружил и до этого. Просто, не мог понимать речь на слух.

«Решил попробовать освоить немецкий», — пояснял я в первой записи в дневнике: «Учить буду практически с нуля. Очень сомневаюсь, что за месяц смогу его освоить. Хочется посмотреть до какого уровня смогу пройти за это время. Уже потом узнаю, сколько понадобится для того, чтобы поднять немецкий до разговорного крестьянского уровня».

СУТЬ СПОСОБА

Я просто решил начать слушать детские сказки на немецком языке с субтитрами. Вот, и весь способ. Все люди выросли на сказках. Именно сказки помогают детям научиться понимать родителей. У колобка простая лексика. Но она позволяет ребенку на первых порах освоить самые азы языка.

Голос произносит текст, ты его читаешь. Это помогает с ходу разделять ту языковую кашу, какая бывает при первом опыте знакомства с языком. Ты погружаешься в языковую среду. Уже после прослушивания второй сказки ты запросто разделяешь слова в устной речи. Пока у тебя не получается с ходу переводить. Но различаешь слова запросто.

А потом ты просто повышаешь сложность сказок. После «Колобка» включаешь «Бременских музыкантов», потом «Приключения Тома Сойера», потом «Гарри Поттера». Сейчас уже конец месяца. И я уже посмотрел сериал «Перебежчик» на немецком языке.

«Перебежчик» снят на основе произведения взрослого романиста Зигфрида Ленца. У него захватывающий сюжет и сложная взрослая лексика в диалогах персонажей. Сейчас начал смотреть фильмы. Как это начало получаться, писал в дневнике.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Немецкий учил в школе. Это было больше 20 лет назад. Учить иностранный язык в школе — это значит не учить, вообще, никакой язык. Практики немецкого за эти годы не было никакой. Можно считать, что начинаю с нуля.

Что я помню из немецкого. Умею читать. Помню, что в немецком языке строгий порядок расположения частей речи.

Прямой порядок: подлежащее, сказуемое, все остальное.

Пример: грузовик едет в гараж.

Обратный порядок: все остальное, сказуемое, подлежащее.

Пример: В гараж едет грузовик.

Вопросительное предложение:

1. Глагол, все остальное.

Едет грузовик в гараж?

2. вопрос, глагол, подлежащее, все остальное.

Кто едет в гараж?

Это все, что я помню из немецкого. С этим и приступаю.

Первая сказка

Оказывается, у немцев аналог "Колобка" это Lebkuchenmännchen. Читается Лебкухенмэнхен, из чего можно сразу сделать вывод, что на немецком можно произносить проклятья и вызывать дьявола.

Вообще, так понял, что Lebkuchenmännchen — это блин. Хотя на видео это песочный человечек. Он сначала сбежал от трех кухарок, потом от зайца, потом от всяких разных зверей: козы, свиньи и т. д. Съели его голодные дети, которым он с радостью запрыгнул "ин ди ташэ".

In - это в,

Die - определенный артикль

Tasche - сумка.

С артиклями у немцев строго. Их в речи немеряно. Нет артикля только у множественного числа неопределенного артикля.

Немцы наворотили сказку. Весь вечер колупался с ней. Нашел аудиосказку с субтитрами. Слушал диктора, читал текст. Все неизвестные слова набирал в словаре. Половину слов благополучно забыл. Хотя, если не врать, то забыл все слова за исключением "ин ди ташэ". Из всего текста запомнил одни только артикли.

Итог первого дня: научился ловко выуживать артикли. При просмотре видео умею находить бяку. В общем, я без пяти минут ребенок в возрасте 6 месяцев. Дайте мне пустышку. Буду ее выбрасывать в грязь и размазывать кашу по лицу.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Na nu, was ist den hier los? Это переводится ну, и что же тут произошло? Эту формулировку уже заучил наизусть. Особенно заучил эту «нану"». Она уже повторилась в двух или трех сказках. Мне кажется, я уже немного подрос. Наверное, мне уже год. Потому что...

Deshalb ich kann этот текст zu schreiben. Ich höre zu всякие märchen für kinder. Ich lese слова aus текстов. И пускай не получается сходу запомнить перевод всех слов. Wann ich höre zu diese märchen, ich различаю слова. Sie не сливаются в одну сплошную Brei (кстати слово Brei выучил благодаря das märchen "горшочек не вари"). Как будет по-немецки горшочек еще не помню. Aber wann ich höre diese "горшок" в тексте, уже узнаю его.

PS:

мяукать - это miauen (мьяуэн)

schmecken - пробовать на вкус (шмекен, ну или шмякать)

Научился отличать erste от äste. Первое — первый, второе - ветви. Хорошо.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Ich kann in Deutsch zu schreiben, aber ich dachte das... это будет неправильным.

В-общем, артикли в немецком языке — это ад. В моей детско-подростковой жизни были два ада: суп с живарятиками (это такой суп, в котором плавают тряпочки сваренного яичного белка) и немецкие артикли. Я их остервенело заучивал все шесть лет изучения немецкого языка в школе.

Заучил так, что помнил всю жизнь. Но эта информация была, типа, конституции Советского Союза. Ну, то есть нафиг не нужной. Даже к концу школы, увидев слово в немецком предложении, не мог понять, какого оно рода.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ В ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ НА ФОТО: globallookpress.com

Der в немецком - это артикль мужского рода. В русском есть стул. Но немец сказал бы дер Стул, потому что существительные в немецком еще и пишутся с большой буквы. Die -- это артикль женского рода. И для немца работа - это ди Работа, а das — стало быть средний род, с примером дас Кино.

Так вот, der — это не только мужской род, но и родительный падеж женского рода. И немец не скажет сущность работы. Он скажет ди сущность дер работа. Так-то работа - это ди Работа. Но если работа принадлежит сущности, то она дер Работа.

Еще дер — это дательный падеж женского рода. «Работа работе» для немца «ди Работа дер Работа». И кто его поймет, что он имел в виду: работа работы или работа работе.

А так как рода немецких слов с русскими родами не совпадают, нужно заучивать артикли наизусть. Это для русского человека ребенок — Он. А для немца ребенок — это. Ну, то есть das Kind.

Третий день прослушивания сказок. После «Кота в сапогах», если слышу букву m в артикле, интуитивно понимаю -- это коМу. А если буква n, то это кого. КогошНого человека еНтот замок? Так, ну, это den Graf. Графа, стало быть.

Между прочим, когошНого человека еНтот замок явно отличается от чейный это замок. Тут бы сразу сказал дес Граф. Дер Замок ден Граф -- это что еще за глупости такие-то?

PS: если что, выучить: die Kutsche (карета) очень просто. Потому что читается ди Куче. А der Kutscher -- это водитель кареты, ну, то есть дер Кучер.

В конце третьего учебного дня рискнул глянуть немецкие новости. Артикли услышал. Услышал простые слова. Понял примерно одну шестую часть того, что говорят.

Одна из новостей показалась занятной. В заголовке «Неонацистская группа "Нордадлер" запрещена». Немцы рассказали про Владислава С. Ему 22 года. Его поймали во время облавы (как честный человек, слово die Razzia подглядел в словаре). Она проводилась у него в жилище.

В сюжете некий Владислав С. Рассказывает, как он стал национал-социалистом. То бишь он за фашизм. Владислав говорит с явным русским акцентом. Или может украинским. Он русский.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Ну, все. Сказки кончились. Начались настоящие дела...

Сказки кончились в прямом смысле слова. Тот канал, на котором смотрел их, я их там все пересмотрел.

Попробовал послушать Гофмана. Чуть не обкакался. Вы когда-нибудь пытались слушать Гофмана на немецком? Фредди Крюгер нервно курит в сторонке.

Гофмана и на русском-то читать страшно. На немецком на одном только заголовке «Klein Zaches genannt Zinnober» невольно тянешься за осиновым колом, серебряными пулями и к святой воде.

В-общем, включил Тома Соейра. Неизвестных слов много. Посыпались сложные обороты и проклятья.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

В Париже Лувр, в США фейки, коронавирус и митинги. В голове новости и "иргендвельхер зюс брай". Перевести это можно так: "какой-то сладкий каш", потому что каша у немцев мужского рода.

"Дер зюс брай" — это сказка из счастливого младенчества, когда youtube читал мне детские сказки. В те времена не было заморочек с предлогами и артиклями. Теперь их немеряно.

Переводить на слух уже не получается. Потому что не успеваю понять кто чей кому, кого. А из-за этого каша, набор существительных, глаголов и неведомой херни. Плюс еще эти устойчивые обороты.

Устойчивые обороты в чужом языке — это отдельный ад, когда их не знаешь. У иностранцев фраза "Разрешать рыба дерево колосится поле" непостижимым образом может превратиться в какую-нибудь "мели Емеля твоя неделя". А ты сидишь и думаешь, что за ерунда.

Когда слушаешь детские сказки, мозг как-то сам собой перестраивается на прямые фразы на русском. На "Приключениях Тома Соейра" приходится останавливать воспроизведение, переводить каждое слово, складывать в нормальную фразу, а потом думать почему так получилось.

Если на нынешнем этапе слушать Тома Соейра без остановок, то любое предложение в голове звучит примерно так: "о, это знаю, и это, тоже знаю, да учил же, блин, да как там, а-а-а, что за ад, да ежки-матрешки, не успеваю же".

Этот же режим включается на прослушивании любых других текстов. Хотя, когда слушал сказки, даже закадровый сюжет телевизионного сюжета на немецком языке превращался в что-то осмысленное, хоть и с пробелами в тех местах, где не знал слова.

Es war ein Baumstumpf.

Er trug der Seherdumpf,

der Blick und die Gedanke

und скушанну баранку

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

Мне кажется я немного с прибабахом. Большинству моих друзей, знакомых, малознакомых и даже посторонних, которые страдали изучением иностранного языка, нравились короткие слова. Они запоминаются легко и не напряжено. По крайней мере, так говорят.

У меня с короткими словами и словами средней длины, вообще проблема. Десятки раз могу повторить, но встретив его через 15 минут, снова приходится лезть в словарь. Потому что не помню ни фига. Другое дело, der Baumstupf, der Schmetterling, die Speisehalle, freudestrahlend. Тут раз посмотрел и все понятно: пень, бабочка, столовая, излучающий радость.

Если бы я не знал русский язык и начал бы его сейчас учить, я бы ловил кайф от слова "электрогазосварка". С ходу бы его запомнил. Знаю точно, потому что запросто запомнил der Baumstumpf. У них принцип одинаковый. Baum —дерево, stumpf — тупой, комель. Деревокомель = пень.

Одновременное прослушивание и чтение текста реально сильно облегчает освоение языка. Только что в тексте попалась формулирова: wenn der Mut zu mir kam. Диктор отчетливо произнес: вэнн дер муцья кам. Только переслушав раз десять можно уловить мутцумиа. Если бы услышал в жизни это в жизни без разбора фразы, никогда бы не подумал, что муцья - это мут-цу-миа.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

Вчера перед сном был удивлен. Удивление повторилось утром, перед пробуждением. Нашел немецкое радио. Там на немецком рассказывают сказки. Перед сном надеваю наушники, слушаю и так засыпаю. Просыпаюсь, радио продолжает бубнить.

Вчера проваливаюсь в сон, в момент провала радио вдруг начинает говорить по-русски. Думаю, стоп. Там же по-немецки должны говорить. Проснулся. Все правильно. Диктор говорит по-немецки.

Начинаю засыпать, впадаю в дрему. В какой-то момент немецкая речь опять переходит в русскую. Длится это секунд пять. Опять очнулся. Все правильно. Диктор говорит по-немецки.

В третий раз уже просыпаться не стал. Были те же 5 секунд превращения немецкого языка в русский, после которых окончательно уснул.

Проснулся от того, что мне в оба уха кто-то орет: "Нет! Нет!" Открываю глаза. Герой очередной сказки орет: "Nein!" -- а потом бормочет что-то на немецком языке.

Не знаю, что это за ерунда. Но если, кто хочет удивиться, попробуйте. Появляется этот эффект на шестой день активного прослушивания сказок на немецком языке. Причем засыпать нужно именно в наушниках, чтобы слышать одну только немецкую речь, без посторонних звуков.

Может, эффект появится и раньше. Но раньше я клал телефон рядом с собой. А с шестого на седьмой день слушал радио в наушниках на достаточно большой громкости.

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ

Как поет Kobold в одной немецкой сказке: Hurra, hurra, ich bin irgendeine fignja. Вообще, кобольд — это типа домового в немецком эпосе. А перевод припева: "Ура, ура, я какая-то фигня". Но цитата неточная, потому что к песне, если честно, не прислушивался. Он там поет очень мерзким голосом. Я его боюсь.

Ну, типа, ура! Пришло время грамматики :( Век бы ее не видеть. Наверное, это неправильно, тупо заучивать предлоги. Нужно поймать ощущение артиклей.

Но с другой стороны, артикли - это важно. Они что-то типа окончаний в русском языке. Если употребить неправильно, получится: "И на груди его светился медаль за город Будапешт". Или чей туфля? Мое.

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ

Die Abenteuer des Tom Sawer - все. Уложился в несколько дней. Сначала получалось слушать только по 10 минут текста книги в день. С постоянными уточнениями перевода слов на 10 минут прослушивания текста сначала уходило по 3 часа.

Потом уточнять перевод пришлось меньше. Два дня прослушивал по 20 минут. Ну и сегодня оставалось около 7 минут. Добил их до конца. Включил Робинзона Крузо Даниэля Дэфо. Перебрал несколько дикторов. Самым интересным показался вариант Давида Натана.

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ

Даниэль Дэфо обидел немцев. Теперь они пытают «Робинзоном Крузо» детей. У немецкого перевода этого произведения замечательнейшее начало. Оно сложное, но понятное.

И так длится ровно до слов про то, что англичане не могли произнести простую немецкую фамилию Кхройцнер (ее привез из Бремена в Англию отец Робинзона), поэтому заменили ее на Крузо. После этого идет треш из замысловатостей и витиеватостей. Каждое предложение приходится прослушивать по десять раз.

Когда стало понятно, что Робинзоном Крузо немцы не только пытают, но и казнят, плюнул. Включил немецкий перевод Гарри Поттера.

Гарри Поттера немцы любят. Потому что эта книга написана после Второй мировой войны.

Это при жизни Даниэля Дэфо немцы могли набрать горсть слов в рот, плюнуть на страницу, так и получался перевода книги английского автора. Потому что в те времена Германия считала себя Священной римской империей германской нации и посылала всех нафиг.

Вторую мировую немцы проиграли. Теперь боятся переводить британцев витиевато и непонятно. Впрочем, это лишь версия, и она никого ни к чему не обязывает.

Так или иначе, но Гарри Поттер на немецком воспринимается с ходу, легко.

ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ

Мозги плавятся.

Mein kopf ist dummer. Ich habe die grosstest Müdigkeit. Wenn ich höre zu Kinderradio mit Märchen, ich verstehe nichts, was ein Diktor redet. Er sagt und sägt mein Kopf.

Alle deutsch Worte sind einfach Worte. Ich übersetze sie nichts weil will nicht wie sie übersetzen sich erinnern.

Ниже добавлена запись под утро, после пробуждения из-за звуков в наушниках

Ich aufgewachte am Mittennacht. In meinen Kopf klangt die Schale die Schritte. Das war der Kobold Pumukl. Er ist der Held der Mārchen. Er hūpftet und lief.

Ich habe mit Kopfhörer erschlafen...

ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ

Ночью просыпался два раза. Сплю в наушниках, там всю ночь играет радио со сказками.

По ночам немцы включают дурацкую сказку про домового Пумукля. В этот раз он решил набухаться ликеру. Сначала бегал, прыгал, щелкал выключателем. Потом уснул.

Вот на этой беготне я и проснулся. Раздался звонок, и кто-то начал стучать. В наушниках звук громкий. Поэтому я реально подскочил, и пытался умчаться к двери, чтобы ее открыть.

Тут за дверью начал орать благим матом электрик. Он требовал открыть дверь. Орал электрик на немецком. Спросонок показалось, что пришли фашисты и будут брать в плен. Чуть не крикнул: "Нихьт шиссен", — но вовремя одумался. Никто в меня стрелять не собирался.

Прослушивание сказок в наушники, по ходу дела, делают какое-то дело. Слова начали легче запоминаться.

Пока преимущественно получается только узнавать слова и жалеть, что не выучил. Но некоторые предложения, которые полностью состоят из слов, которые знаю, понимаются моментально. Получается: "бу-бу-бу-бу-бу, и он занял место на стуле. Конец."

PS: только что нашел что за ерунду я слушаю каждую ночь. "Мастер Эден и его Пумукль".

PPS: встретил в Гарри Поттере прикольный оборот речи: "als ob ich кто-нибудь партицип цвай wäre". Пробую его использвать. Это типа условного оборота: "как будто я был бы кем-нибудь" или "как будто я сделал то-то".

АУДИОКНИГА "Harry Potter - und der Stein der Weisen" на немецком языке

ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ

Немцы большие жадины. Но жадины системные. У них все по полочкам. Вся их речь как будто строится на то, что они делают и то, что имеют.

В общем есть у немцев прошедшее время. Их целых три: имперфект, перфект и плюсквамперфект. Дальше у меня в школе появлялась в голове маленькая обезьянка с медными тарелочками. Когда учитель раскрывал рот, чтобы объяснить, что это такое, обезьянка делала, вот, так: «бам-бам-бам». Раньше понятия не имел, как пользоваться этими временами.

Уже теперь слушая сказки, поймал себя на мысли, что вообще, плевать на все эти мудреные школьные условности.

По моим ощущениям немцы делят глаголы на «я что-то делаю» и «я что-то имею».

Другие формы прошедшего, пока, фиг с ними. Перфект и плюсквамперфект. Две формы прошедшего времени. Вроде как совершенного.

Прикол с обеими в том, что сначала идет вспомогательный глагол haben (иметь) или sein (быть). И в конце предложения смысловая часть глагола. В школе нас заставляли прочитать все предложение, потом увидеть глагол и после этого переводить.

Ich habe viele Arbeite letzten Donnerstag, weil hatte am Mittwoch nicht gearbeitet, gearbeitet.

Имперфект: habe ... gearbeitet, плюсквамперфект: hatte ... gearbeiter.

В обоих случаях gearbeitet это причастие от глагола arbeiten (работать). Если кто не помнит, причастие - это типа прилагательного (работанный).

В-общем, нужно в обоих случаях переводить сразу. Ich habe - я имею. Ich hatte - я раньше имел.

Дословный перевод той чуши примера, которую придумал выше:

Я имею много работы в прошлый четверг, (потому что я до этого не имел в среду работанный) работанный.

Не по-русски? Ну, так правильно, по-немецки. Все мое, все мне.

А теперь попробуйте сказать "я был работанный". Для русского человека, это нормально. Мы не жадные. Какой-то доход есть, ну, и зачем нам лишний геморрой? Нет дохода, ну, и ладно. Все равно ж заставят работать. Не потому что мы ленивые, а потому что отбирали у нас всегда результаты работы. Поэтому смысл какой нам работать, если все равно ничего иметь не будем? Поэтому для нас работа может быть процессом.

А немец жадный. У него тоже отбирали, когда он был крестьянином. Но он продолжал работать, чтобы получить больше. Теперь он четверговую работу до сих пор имеет (ее ж у него никто не отобрал), поэтому рад и хвастается: я имею четверговую работу, она у меня есть. Мол, заработал денюжку, отложу, куплю себе гастрит, потому что тратить денюжку не буду, а буду питаться всякой дешевой едой из суперамаркета.

sein (быть) у немца то, что он, действительно, делает.

Ich bin... gefahren. Я был... еханный. И схема та же. Придумывать пример с нагромождением нет смысла, наверное.

Я имею в прошлый четверг езду. По-русски это коряво, но с допущениями терпимо. Потому что опять же, мы получаем всякую ерунду, вместо денег. И если что-то имеем, то обязательно какой-нибудь геморрой.

А для немца это не-е. Он же совершал действие. От самого этого действия прибытку никакого. Поэтому он не имеет действие, а был в этом действии.

Может, я конечно, что-то не понял. Но это выводы из самого построения речи. Сделал их, слушая тексты.

PS

У Германии и России точно общая история.

Причем страдательная какая-то история. Со стороны Германии.

Это только на первый взгляд слово kreischen — визжать, которое нужно заучить вусмерть. С другой стороны, грубое немецкое ухо могло звук «и» услышать, как «я» в слове «кричать».

Наверное, какой-нибудь древний немец услышал от славянина: «заколебал крищшать». Очень сильно этот немец крищшал. Так сильно, что даже визжал. Ну, то есть kreischen делал.

Про stöhnen, так вообще, молчу. Немец, наверное, так и слышал от славянина: «хорош штонать». Иначе как немец это штённен мог придумать?

ДЕНЬ ТРИНАДЦАТЫЙ

Считается, что я узнал уже 1275 слов по-немецки. Узнал я их дай Бог одну треть (ein Drittel). Остальное нужно повторять и повторять.

Слава Богу, додумался выписывать их. Поэтому знаю, что повторять. С английским было проще.

ДЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

Вчера скатался в парк «Патриот». Прошел по музейно-храмовому комплексу «Дороги памяти». Там на одном стенде рассказывают, как смерш вычислял агентов абвера. Их выдавали подошвы обуви, скрепки на поддельных документах, бытовые фашистские мелочи.

Вечером все-таки открыл учебник, чтобы разобрать мутнейшую для меня тему с местоимениями. И теперь знаю, как эсэсовцы наших вычисляли. Они подходили к подозрительному человеку и спрашивали его: "А когда ты сегодня поднялся?" Если он отвечал: "Um 7 Uhr", — фашисты, наверняка, его тут же хватали и вели ругать в гестапо.

Пока перелистывал учебник, краем глаза выхватил фразу: "Wann sind Sie heute aufgestanden?" Тут же понял, что в школе на этот вопрос ответил бы: "Um 5 Uhr". Потому что пробудился я в 5 утра, а в вопросе спросили, когда я сегодня поднялся.

Ни в одной сказке, которую написали или перевели немцы, нет такого вопроса. Ни один автор в немецких сказках не написал: "Хэнсель поднялся среди ночи, чтобы набрать камушек". Они все пишут: "Хенсель проснулся". Ни в одной немецкой сказке не встречал, чтобы кто-то из героев aufgestanden. Они все aufgewacht.

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

ДЕНЬ ПЯТНАДЦАТЫЙ

Сказки утомили, решил посмотреть документалку ZDF. Это такой телеканал. Напоролся на «10 entscheidende Tage: Kriegsende 1945 in Deutschland». Ну, типа «10 решающих дней: конец войны 1945 в Германии».

И был удивлен. Закадровый голос только что рассказал, про обращение Гитлера. Мол, так и так, те кто честно борется во имя судьбоносной борьбы, тот может спасти свою жизнь и жизнь близких. А те, кто трусливо малодушничает, умрут ругательной смертью.

Спустя короткое время, рассказывает немецкий автор: «утонул круизный корабль, который был торпедирован советской подводной лодкой, унес жизни около 9000 человек. Величайшая катастрофа морского плавания стала сигналом гибели».

После этого круизного корабля рассказывается, что люфтваффе больше не могла отражать атаки. На Берлин было сброшено около 2 тонн бомб. Центр города был разрушен, погибли 3000 человек. В это время в Ялте большая тройка разрушала континент.

Гимлер был назначен на несоответствующую должность и был уволен под давлением генералов. Города у них бессердечно разрушаются, немцы обугливаются и превращаются в пепел. В апреле 120 тысяч немецких защитников сдерживают яростный натиск миллионов советских солдат. А Жуков говорит: "Никакой жалости. Они посеяли ветер, а пожинают бурю".

Про встречу на Эльбе: «В Торгау, в 40 километрах ниже по течению союзники повторили историческое рукопожатие спустя два дня перед специально принесенными камерами. "Восток встречает Запад" назван этот спектакль».

И самый финал.

«Последние 100 дней войны: для миллионов борьба за жизнь и смерть, между ужасом и отчаянием. Крушение мира, который оказался разорванным. И в то же время это было освобождение от горя, нужды и фанатизма, и начало нового времени».

Коллеги из Германии, вы случайно не стряхнули ли пыль с геббельсовских методичек? По-моему, немецкие коллеги обнаглели в конец. Предыдущие годы войны вы упомянуть не хотите? Реванша захотелось?

Очень рекомендую его всем посмотреть, чтобы немало удивиться. Если с немецким совсем беда, можно включить титры. На youtube есть функция перевода. С поправками на машинность формулировок, он основной смысл передает. Понять, что говорит автор можно.

ДЕНЬ ШЕСТНАДЦАТЫЙ

Die Wortschatz des einjähringen Kinds ist 50 Wort. In 2 Jahre besitzt es die Wortschatz 300 Worten. Es benutzt gegen 3000 Wortens um 5 Jahren.

Mein Vorrat der Worten ist wie die Deklination der Armut. Er ist gegen 500 Worten. Ich bin als ob ich irgendein 2,5-jahringen Kind war

ТАКИМ ГИТЛЕРА ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОВРЕМЕННЫМ НЕМЦАМ НА НЕМЕЦКОМ ТВ

ДЕНЬ СЕМНАДЦАТЫЙ

А какой-то результат есть. Сказки для самых маленьких получается понять без проблем.

Причем странные ощущения возникают при прослушивании. Переводить полностью предложение русскими формулировками не обязательно.

В предложении фиксируются подлежащие, а что персонажи делают или что с ними происходит и без того понятно. Они идут, бегут, спорят, говорят, кричат, боятся, обещают, спрашивают, просят, остаются, останавливаются, спрашивают и отвечают. Больше в сказках для маленьких персонажи почти ничего не делают.

Эти глаголы повторялись так много раз, что уже въелись в память и усвоились на уровне прямого восприятия.

Прослушивание сказок для маленьких превратилось в перевод подлежащих: мама, папа, родители, мальчик, девочка, сестра, дом, ёж, лошадь, заяц, курица, корова, звери, лес, поле. А что они делают и так понятно.

При прослушивании просто повторяю, что говорит радио. И эта фиксация слов происходит мысленно и мгновенно. Превратить в русскую фразу предложение не успеваю: времени нет. Быстро говорят. Но все равно понятно. Могу даже вкратце пересказать что там было. Но по-русски. И не все, а только то, что запомнил.

Пересказать сказку на немецком не получается, потому что перевода слов часто не помню. Ну, то есть, услышал в тексте слово на немецком, понял, что обозначает. Но если через 10 минут спросить меня, как оно переводится на немецкий, уже не помню.

ДЕНЬ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

Мне должны дать награду. Наверное, даже вызовут в Кремль. Если позвонят, скажу, что в четверг не могу. Могу в субботу после пяти вечера. Пусть, там, Путин свои планы как-нибудь под этот график подстроит.

Я только что вмешался во внутренние дела Германии. Сначала как мог, так прочитал статью в die Zeit. Там Гринпис критикует правительство Германии за продажу оружия третьим странам. В комментарии к статье на сайте написал: «Ich denke Greenpeace will ihre Teilname zu einem teueren Preis verkaufen. Drittstaaten kann an allen Staaten beliebige Waffen kaufen. Wenn Deutschland verkauft sie nicht, tut es USA».

Артикли в этом комментарии раскиданы, как Бог на душу положит. А если Бог кому-то что кладет, то это явно русским. Поэтому в комментарии явный русский след. На днях читал в британской прессе историю про вмешательство русских в выборы в Великобритании. Кто-то забросил документ по британскому здравоохранению, а потом начал гадить в комментариях по британскому интернету. В той статье про вмешательство России в выборы сказали, что Путин за это человека наградит.

В-общем, дорогой Кремль, если что в четверг можешь на меня не рассчитывать. В крайнем случае, могу прийти за наградой в субботу, после пяти вечера.

Эти проклятые артикли меня выдали. Пока на уровне ощущений усвоил лишь, что если коМушний артикль, то это dem, когошНий - den. Но это для мужского рода.

мужской род

им п der, кто-то.

род п des, чей-то

дат п dem, коМушний

вин п den когошНий

средний род

им п das, что-то

род п des, чье-то

дат п dem, комУшнее

вин п das, когошНее

женский род

им п die, кто-то

род п der, чья-то

дат п der, коМушняя

вин п die, когошНяя

множественное число

им п die, кто-то

род п der, чья-то

дат п den, коМушняя

вин п die, когошНяя

ДЕМОНСТРАЦИЯ ДАТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА НА ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

С родительным все просто. Чей туфля? Мое. По-русски "тетрадь ученика". По-немецки, "die Тетрадь des Ученик". В среднем роде та же ерунда: артикль des.

Вообще, по ощущениям немцы все предметы делят на две группы: мужские и женские. Мужики сильные и крепкие, поэтому они мужской и средний род. Женские слабые и их много, поэтому они женский род и множественное число. Между прочим, "она" и "они" по-немецки sie.

У женщин чей туфля — артикль der. У множественного числа тоже der. В-общем, если нужно сказать чье-то: мужики и средние — des, женщины и они — der.

С дательным тоже просто: Кому эту тетрадь отдать? отдай ее dem Ученик. В среднем роде тоже dem.

У женщин тот же der. Немкам вообще, плевать, их эта вещь, или они ее отдают. У них и там и там der. Множественному числу это непонятно, поэтому у него den.

В случае с винительным падежом женщины с множественным числом уже сговорились. Что толпе, что женщине плевать кого и в чем обвинять. Поэтому у них у обеих (у толпы и у женщины) артикль die.

В группе мужиков и средних споры. Поэтому мужики прямо говорят на когошНего оставить тетрадь: на den Ученик. А средние говорят: на das Ученик.

А еще можно запомнить, что у среднего, женского родов и множественного числа именительный и винительный падежи совпадают. И тогда вообще, можно не париться. «Чей» от «кому» отличить можно. А у остального в этих трех родах артикли одинаковые.

Это определенный артикль. Он употребляется, когда я уже знаю, что вот эта тетрадь конкретного ученика. Если учеников у тетради несколько, то артикль уже будет неопределенный.

Но это совсем другая история. Если ее пересказать вкратце, то неопределенный артикль - это один из. Ну или ein.

Во множественном числе нет никакого неопределенного артикля, потому что один с много не сочетается. А в единственном числе der заменяешь на ein. А окончания те же, что и у определенного.

мужской род

им п ein, кто-то.

род п eines, чей-то

дат п einem, коМушний

вин п einen когошНий

средний род

им п ein, что-то

род п eines, чье-то

дат п einem, комУшнее

вин п ein, когошНее

женский род

им п eine, кто-то

род п einer, чья-то

дат п einer, коМушняя

вин п eine, когошНяя

ДЕНЬ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ

Немцы очень хотят, чтобы все учили их язык. Теперь у них фильм с титрами, которые можно включать и выключать. Уже на нескольких ресурсах замечал кнопку UT. Оказалось, это Untertitel an/aus. Ну, или включить/выключить субтитры.

Еще заметил прикольную вещь. Если начинаешь активно вслушиваться в артикли, слышишь вообще, каждое слово по отдельности.

А если вслушиваться еще и в окончания существительных и прилагательных, можно услышать, как где-то там, в дальнем углу каморки звукорежиссера на немецком телевидении есть норка, в которой живет мышка, которая храпит. Если услышите этот храп мышей, значит у вас тоже плохие наушники, которые трещат.

Оказывается, в немецком языке у существительных тоже есть окончания. Но не у всех. Женским существительным на все плевать. Они выпятили вперед свои, ну, вы поняли, артикли свои они выпятили. На все остальное у них никто смотреть не будет. Поэтому они, как с die Frau, так и с der тоже Frau. Собственно, других артиклей у женских существительных нет.

У средних в родительном появляется -s или -es. Если в именительном das Werk, то в родительном des Werkes. На остальное им плевать. В остальных падежах они непреклонны и не меняются.

У мужиков есть сложности. Если мужики сильные, они как в среднем роде, включают -s -es только в родительном падеже. Если мужики слабые, то они во всех падежах сомневаются и в конце добавляют -n или -en. В именительном он может быть der Mensch, ну типа человек, а в родительном он уже des Menschen. В дательном dem Menschen, а в винительном den Menschen.

Как отличить слабых мужиков от сильных в немецком, не знаю. Пока только понял, что в если говорят о человеке, то это слабое мужское существительное. Ну, типа он der Jurist, а des/dem/den Juristen. Если он der Student, то des/dem/den Studenten. Если он der Laborant или der Kandidat, то тоже прикрывает тылы -en.

А ниже ссылка на немецкую телепродукцию, где можно найти Untertitel.

https://www.ardmediathek.de/ard/?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

СКРИНШОТ КАДРА ОДНОГО ИЗ ФИЛЬМОВ НА НЕМЕЦКОМ ТВ

ДЕНЬ ДВАДЦАТЫЙ

Местоимения есть до меня дойденные. Они есть простые. Я имею, ihr, ihm, ihn, ihnen имеют конкретные определенные артикль-окончания к понимать. Хочет man конкретное женское местоимение сказать, так долженствует man конкретный окончаний женского артикля использовать. Если конкретный женский артикль родительного есть der, так родительное женское местоимение есть ihr.

Это если говорить по-немецки русскими словами. Вот, после этого, может мне кто-нибудь сказать, какой, к черту, глагол-связка?

Перелистывал грамматику, чтобы разобраться с этими склонениями личных местоимений. Решил разобраться с этими "ей, ему, его". Пока перелистывал книгу, краем глаза выхватил это словосочетание "глагол-связка".

Объясняется это так. Habe/ sein могут выступать в роли глаголов-связок в сочетаниях ich habe/ ich bin. Глаголы связки опускаются. Сочетания нужно переводить у меня есть/ я... Какая связка?! Они просто говорят так.

В Европе люди практичные. Они и говорят, и думают проще: "Я имею. Я есть". Это в русском языке коряво звучит "я имею". А у немцев это нормально. Как и у англичан или у итальянцев.

Кстати, итальянцы — русские люди. У них полная форма "я есть" звучит, как "io sono". В итальянском языке "io" переводится, как "я". И итальянцы в разговоре это самое "io" не говорят, а подразумевают. Говорят, просто: "Sono", -- без "io".

Это как русские. У нас полная форма фразы — "у меня есть" --, но в разговоре мы ее сокращаем до "у меня".

Немец так сокращать не может. Ему важна конкретика. Поэтому он говорит: "Я имею", — или: "Я есть". Ich habe, ich bin. Может не прав, но не кажется пытаться объяснять немецкий язык русским ощущением языка — это, как пытаться вбить ногу 47 размера в ботинок на два размера меньше. Пройти можно. Но с большим трудом.

Не знаю, как другим, но лично мне не хватает в учебниках любого языка, в разделе грамматика, главы про семантику языка. Ну то есть нужен раздел про психологию. Когда-то никак не мог заучить слово erfahren. Вообще, fahren — это ездить, а erfahren -- уже узнавать. А потом прочитал, что для немцев в древности разъезды по миру означали узнавание новой информации.

Как только это прочитал, перевод erfahren тут же улегся в формулировку -- наездил или выездил. Слово и зазвучало даже по-новому. Или другой пример. Leben -- жить. Erleben -- испытать. Так тут такая же ерунда: erleben -- пережить.

Между прочим, это увлекательное занятие, присваивать простым глаголам эту приставку er-, а потом пытаться почувствовать, что новый глагол означает. Просто, представьте, что вы родились в деревне. В вашей деревне узнают что-то новое не из книг, а из поездок.

А теперь, попробуйте с высоты этого менталитета перевести глагол ergeben, зная, что geben — это давать. Для немца ergeben -- это одно конкретное слово. Для русского, как бы так, помягче сказать, чтобы не выругаться, — это, процитирую варианты перевода:

1. давать в итоге

2. вытекать, проистекать

3. равняться, составлять

4. давать

5. получаться

6. сдаваться

7. показывать, выявлять, свидетельствовать

Мне одному кажется, что весь этот список слов —лишь варианты конкретных случаев перевода, когда ergeben встречалось тем или иным переводчикам?