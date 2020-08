Как научиться немецкому языку за месяц (часть вторая)

Аргументы Недели → Общество 13+

1 августа 2020, 18:15 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фильм на немецком языке с включенными субтитрами

Никаких репетиторов, никаких курсов. Корреспондент АН попробовал самостоятельно выучить иностранный язык по собственной методике. Получилось невозможное.

За первые двадцать дней корреспондент АН практически с нуля научился понимать на слух детские сказки на немецком языке.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЫЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Что касается местоимений "ему, ей, его", тут просто нужно вспомнить окончание соответствующего артикля.

Если dem — это коМушний артикль, то ihm -- это коМушнее местоимение (ему). Если den — это когошНий артикль, то ihn — это когошНее местоимение. А если в дательном падеже женского рода артикль der, то у местоимения тоже будет буква "r". И женское местоимение в дательном падеже будет ihr.

Если бы были местоимения в родительном падеже, то у мужского и среднего рода было бы ihs. Но личных местоимений в родительном падеже у немцев нет.

Все склонения в немецком языке образуются от артиклей. Нужно взять окончания артиклей die, der, das, die. Заучиваешь их склонения. Больше ничего учить не надо.

Если он — это der, а в коМушнем падеже der превращается в dem, то еМу по-немецки будет ihm. Если der в когошНем падеже превращается в den, то его будет ihn. В комушнем женском роде артикль der, значит, ей будет ihr.

Mein склоняется по той же формуле. Моейный (des) = meines, моему (dem) = meinem, моего (den) = meinen, твоейный (des) = deines, твоему (dem) = deinem, твоего (den) = deinen. Если в среднем роде артикли das, des, dem, das, и то есть когошний артикль das, то и моего будет mein, а твоего будет dein.

Это вся арифметика склонений немецкого языка.

ГДЕ-ТО В ГЕРМАНИИ НА ФОТО globallookpress.com/ FrankHoermann_SVEN SIMON

Еще мне открылась тайна восприятия грубой музыки немецких слов, глубинный смысл коих лежат за пределами глубины моего понимания.

И никогда не пойму болтовню немца, если не заучу простые разговорные формулировки.

Простая человеческая фраза: "Что случилось?"

Онлайн-словарь предлагает мне сказать: "Was ist passiert?"

А помимо passieren есть еще есть слово vorkommen. Словари предлагают его, как синоним. И с этим словом вот такую дичь можно произнести: "Was vorkam?". Она выглядит, как если бы я в жизни вместо: «Я понял», — сказал бы: «Мне открылась тайна восприятия грубой музыки…»

А немцы в фильмах постоянно говорят: "Was geht los?" И онлайн-переводчик знает эту фразу. Но почему-то подсовывает эту фразу с passiert.

А я все понять не мог, почему не переношу, когда в аудиокнигах начинаются диалоги. Как диктор читает авторский текст, более-менее терпимо, что-то понять можно. Но как диалоги пошли, так речь превращается в отдельные несвязные слова.

В общем, нужно смотреть фильмы с диалогами. И наверное можно на сайт Deutsche welle обратиться. Там эти разговорные формулировки есть.

Сайт с разговорными фразами вот:

https://www.dw.com/…/%D…/deutschtrainer-lektionen/s-47361592

РАЗДЕЛ ОБУЧЕНИЯ РАЗГОВОРНОМУ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ НА САЙТЕ DEUTSCHE WELLE

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ

Те самые дни. Они начались. Начал взрывать свой мозг грамматикой. А, не. Уже не взрывать. Снова открыл раздел артикли. А уже все близко и все понятно.

Слушая сказки, заметил, что определенные артикли употребляются, когда говорится о конкретном предмете. Придумал себе такое объяснение: если я могу сказать "вот этот конкретный" предмет, то использую определенный артикль: die, der, das, die.

Если про кого-то или про что-то я могу сказать "один из", значит нужно использовать неопределенный артикль. Между прочим, ein - это на немецком и будет "один".

Неопределенные артикли. Ein для среднего и мужского рода. И eine для женского рода. У множественного числа в неопределенном виде нет никаких артиклей. Потому что их много и про них нельзя сказать "один". "Один мужчины" или "одна женщины" -- это не только не по-русски, но и не по-немецки.

Примерно так и оказалось в грамматике. Но есть пара дополнений.

Определенный артикль употребляется, когда речь идет вообще, о любом конкретном предмете. Планета Земля одна на целом свете. Значит она die Erde. Небо одно на всем свете? Значит тоже der Himmel.

Если говоришь о чем-то конкретном именно в этом разговоре, то тут тоже определенный артикль. Я пришел на предприятие, хочу взять интервью у главного инженера. Даже если имеется в виду не один конкретный завод, а одно из предприятий в регионе, у главного инженера будет определенный артикль.

Формулировка будет что-то типа: "Я пришел на ein предприятие региона, чтобы сделать интервью с der главный инженер". Ведь у этого предприятия один конкретный главный инженер. Поэтому тут определенный артикль.

Или такой пример. Карандаш ученика. Тут думал работает схема "один из" карандашей ученика. По идее должно быть ein Bleistift des Shhüller? Но грамматика говорит, что тут определенный артикль. Der Bleischtift des Schüller. Ну, пусть будет так.

Ну, и определенный артикль используется при употреблении сравнительного прилагательного в его полном виде. Сравнения есть полные и неполные. Полные klein-er, неполные der klein-er-e. Но сравнительные прилагательные в полной форме и используются с определенным артиклем.

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ АРТИКЛИ

Во-первых, тут реально работает форма "один из". Но тут нужно учесть, что перед началом разговора человек ничего не знает, о чем ты будешь говорить. Поэтому если только начал говорить и сказал, что идешь на предприятие, нужно употребить неопределенный артикль. Я иду на ein завод. Только после этого, во всех последующих артиклях намекаешь der Betrieb, мол, на тот самый завод, про который говорил.

Во-вторых, неопределенный артикль употребляется после haben (иметь) и gibt es (имеется). Естественно, тут нужно помнить, что множественное число в единственном артикле быть не может. Тут конечно, у меня лично есть вопрос. Как мне сказать, что у меня есть конкретный предмет?

Например, человек говорит, что ищет картину Малевича "Черный квадрат". А я как раз спер ее из мавзолея Ленина. И тут я ему говорю: ну, так у меня есть картина Малевича "Черный квадрат". Ich habe ein Bild... Так же нельзя, наверное, говорить? Я же про конкретную картину говорю. Другой такой в мире и нету.

Еще в грамматике говорится, что ein используется при сравнении. Но там приводится пример, который запросто укладывается в то, что уже говорил.

АРТИКЛЯ НЕТ

Артикля нет в множественном числе неопределенного артикля. "Один карандаши" - это не по-немецки. Артикля нет, когда речь не идет о предметах, которые невозможно посчитать: вода, кофе, молоко. В обращениях тоже нет артикля. Его нет, когда говорят, что он кто-то по профессии. Ich bin Reporter.

Еще артикля нет, когда называют города и страны. При этом название это в среднем роде. И нет определения. Это Германия. Das ist Deutschland. А вот, если говорят, какая это Германия, то артикль уже появляется. Das ist der langweilig Deutschland.

СКЛОНЕНИЯ АРТИКЛЕЙ

последовательность падежей: им. род. дат. вин.

определенные

м.р. der/ des/ dem/ den

ср. р. das/ des/ dem/ das

ж. р. die/ der/ der/ die

мн. ч. die/ der/ den/ die

неопределенные

(окончания, как у определенных)

м.р. ein/ eines/ einem/ einen

ср. р. ein/ eines/ einem/ ein

ж.р eine/ einer/ einer/ eine

мн. ч. фигушки-воробушки

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

PS

Das ist zu teuer.

Такое ощущение, что это "zu" в такой фразе очень похоже на польское "za" в подобной же формулировке. И вообще, давно уже смущает это ist. Уж слишком похоже на "есть".

Или счет.

Ein - Eden - Один

Zwei - Dwa - Два

Drei - Trzy (тшы) - Три

...

...

Sechs - Sześć (шешчь) - Шесть

Sieben - Siedem (седэм) - Семь

Да и в Leipzig-е Липецк угадывается.

Никаких выводов не делаю. Просто, наблюдение. Когда-то учил польский. Могуэм юж розумеч полски ензык и тэж трохэн розмович, алэ зараз запаментауэм.

Насколько помню по-польски можно сказать: To jest za drogie. Переводится: Это слишком дорого. «За» в данном случае будет слишком. Примерно та же фраза на немецком: Das ist zu teuer.

Кхм, это. Как бы... А только у меня ощущение, что "то йэст за дроге", похоже на "дас ист цу тойер"?

Я не занимался семантикой русского предлога "за". Но если взять сочетание "за околицей", получится, что это где-то вне предела границы поселения. "За" границей поселения. "За" пределами разумной цены.

Как-то по-другому теперь начали звучать местоимения

Ich - я

Du - ты

wir - мы

Между прочим, во всей Европе в войнах как самые упертые, так и самые долбанутые и немцы, и русские, и поляки.

Для сравнения, счёт из других языков:

Японский: Ити, ни, сан, си, го,

Хинди: эк, до, тин, чхар, панч.

Арабский: итнэн, тляти (дальше забыл).

Es-to intersiert mnich möge iаch eine frase skasagen ...

Эсто интересирт мнихь мёге яхь айнэ фразэ сказаген...

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ

Немцы - это старообрядцы. Во-первых, они скопидомы. Во-вторых, у меня так бабушка спрашивала: "что будешь исть?"

"Was isst du gerne" - это по-немецки. Переводится: "Что ты будешь есть".

Вообще, у немцев еще глагол futtern. Но это они с английского food сперли. А в исконном немецком "есть" в значении кушать будет essen.

А когда немецкие бабушки спрашивают внуков что они будут есть, говорят, прямо как в деревнях на глухих болотах бывшей нижегородской губернии: "Вас исть ты гернэ?"

Сегодня выходной. Поэтому ленюсь и штудирую разговорные фразы.

gehen - идти - гнать

wollen - хотеть - воля, велеть

haben - иметь - хапать

ist - есть (быть) - есть

isst - ты есть (кушать) - есть

schlendern - медленно гулять - шлёндрать.

ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ

Когда я был маленький, у меня тоже была бабушка. Как все советские люди, они после работы, я прямо из детского садика шагал к светлому будущему из беспросветного настоящего. Мороженое было по 22 копейки, поэтому на ближайших выходных капитализм должен был загнуться.

Блестяще окончив детский сад, в понедельник, сразу после менингита, я пошел в школу. Там я думал, что нас учат немецкому языку, но на самом деле, нас обучали отвращению к нему, чтобы мы не сбежали за границу.

Это было отрицание. Та самая тема, которая осталась загадкой на всю жизнь. Сначала нам говорили, что немцы отрицают глаголы словом nicht, а существительные словом kein или keine. Я этому обрадовался, потому что ничего учить было не нужно.

А потом выяснилось словом nicht немцы могут отрицать вообще, все, что угодно, даже Ленина, но делали это за пределами Германской Демократической Республики.

Даже в советское время я был, в основном, овном по гороскопу. С упертостью барана я продолжал отрицать словом nicht исключительно глаголы, а словом kein исключительно существительные, несмотря на вновь открывшиеся обстоятельствах.

В седьмом классе учительница начала говорить, что слово kein в данном контексте употреблять нельзя. И я уже должен был чувствовать разницу. Я не чувствовал ничего, кроме лени, понимающе кивал головой и поэтому за месяц получил пятерку, отчего сильно расстроился. Это означало, что теперь родители заставят меня зарабатывать пятерки по немецкому каждый месяц.

А оказывается все просто. Kein - это почти как ein, только наоборот. Ну, то есть если у существительного в предложении неопределенный артикль, то при отрицании нужно сказать kein. И склоняются они совершенно одинаково.

И если нет артикля, то это тоже будет keine. Ведь нет артикля преимущественно у множественного числа артикля ein. Ну и у тех существительных, которые нельзя посчитать. Тот факт, что кофе нельзя посчитать, не говорит, что отсутствие жидкости в чашке нельзя зафиксировать. А не зафиксировать ее нельзя.

Вот, пришел я в гости, и как сказать, что у меня нет кофе в чашке? Ich habe Koffee nicht? А вот и нет. Нужно сказать ich habe kein Koffee. Наверное.

PS

schmuggeln - провозить контрабандой - шмыгать

stehlen - украсть – стырить

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Русские хитрые молодцы. Говорят да, подразумевают нет, и всем все ясно.

Немец конкретный. Он не понимает обстоятельств и экивоков. Поэтому говорит прямо.

die Kneipe muss in Moskau sein. Кабак наверняка в Москве есть.

die Kneipe soll in Moskau sein. По словам бро, кабак в Москве есть.

die Kneipe kann in Moskau sein. Кабак, наверное, в Москве есть.

die Kneipe will in Moskau sein. Ну, наверное, кабак в Москве есть.

Есть еще просто форма с werden

die Kneipe wird in Moskau sein. Кабак наверное, в Москве есть.

А есть glauben и scheinen.

Ich glaube die Kneipe in Moskau zu sein. Я думаю, кабак в Москве есть.

Ich scheine die Kneipe in Moskau zu sein. Мне ясно, что кабак в Москве есть.

Немцы точно прусские. Как-то прочитал, что русские отличаются от европейцев тем, что говорят небрежно. У них возникает ощущение, что человек говорит, набив полный рот каши.

"Кларилверъс", - вот что это? Что сказал немец из фильма? Как понять без титров, что это: "Klar will er das".

Переводится: "Ясно, что он хочет это". Там героя спросили, хочет ли он сказать "гутен таг" деверю. Ну, и еще один фильмгештальт прокомментировал: "Ясно, что он хочет этого".

А еще эта формулировка: "Was schiessen die denn auf uns?" У меня получилось: "Чего стреляют они по нам?"

По учебнику, вопросительным словом должно быть warum (почему). В крайнем случае wozu (зачем). Но это was (чего, что) типично русское.

Если я точно понял, что вопрос переводится: чего они стреляют по нам...

Немцы точно прусские.

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ

Я начал понимать простую речь. Но есть небольшое но. Нужно, чтобы говорили не слишком быстро. Еще нужнее, чтобы это был человек не старше 4 лет. Ну, либо какой-нибудь крестьянин с двумя классами образования.

Есть нюанс. Чтобы начать понимать, нужно сконцентрироваться на речи. Если эта речь просто идет где-то фоном, то этот фон не понятнее журчания воды из прохудившегося бачка унитаза.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ

Wenn irgendein den unkomplizierte Serie in Deutsch schauen will, das ist link.

Es ist alle, dass ich will über dem sechsundzweichzesten Tag reden.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

Heute will ich schon die Worten und die Grammatik nicht wiederholen. Abend habe ich eine gute Komödie gesehen. Es gibt unten verschidenen Worten. Sie sind genug für das Verständniss des Filmgesprähe.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ

У меня есть много доказательств всякой ерунды, и вот, одно из них. Слово glatt переводится с немецкого, как ровный, так и гладкий. Гладкий произносится по-русски: глатки.

На двадцать восьмой день наконец-то запомнил, что определенный артикль бывает после предлогов. С артиклями теперь точно все понятно.

Сейчас смотрю хорошую комедию. Теперь знаю, что тюрьма по-немецки не только Гэфенгнис, но и Кнаст, с Грайсом.

Прусские упражнения

fassen - хватать, понимать.

Складывается такое ощущение, что в прусском языке, путаются глухие звуки со звонкими, а кроме того звуки меняются на близкие. Плюс слоги часто меняются словами. Так дети иногда путают слоги местами.

Пример перепутанных слогов.

arbeiten -- работать. Если поменять слоги, получится rabeiten - рабайтен.

фассен - хватать. Это что-то близкое к "схватывать на лету". Если убрать гласные, то fassen превратиться в fsn. При перестановке первых двух слогов получится sfn. Достаточно близко к схвт.

Между прочим, немецкие согласные произносятся с придыханием. Поэтому в произношении fassen можно услышать фхасэн. Фсхфатить на лету. У обоих слов основа согласных близкая: fhs и фсх. Если их перепутать, то получатся близкие слова.

Близкие согласные (некоторые из них повторяются, ну просто, соседства с другими звуками придают разные оттенки звуку):

в - м

ф - в

т - с

з - Гх

т - ц

т - ч

если согласные в слове fassen заменить на близкие звуки, получится ватен. А тут уже до хВаТать, вообще, близко.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ

Немецкий за месяц.

день двадцать девятый.

По версии Института Гете в Германии я выживу.

Прошел тест на сайте этого учебного заведения (именно его рекомендует посольство Германии для освоения немецкого языка). В тесте было 30 вопросов с непривычной и скучной лексикой. Правильно ответил на 20 вопросов.

Среди заданий нужно было послушать, что говорит человек на аудио, а потом ответить на вопрос, а о чем говорилось. На аудировании «завалил» только один вопрос.

Вердикт авторов онлайн-теста института Гете: «Довольно хорошо! Вы сможете сориентироваться во многих ситуациях повседневной жизни».

РЕЗУЛЬТАТ ОН-ЛАЙН ТЕСТА С САЙТА ИНСТИТУТА ГЕТЕ

PS

Немецкому языку удалось научиться за месяц. Способ оказался достаточно эффективным. Одновременное прослушивание речи диктора с чтением того же текста позволяет с ходу превращает словесную кашу во вполне вменяемый текст. Его можно легко разобрать и перевести. При повторном прослушивании ты запросто выделяешь слова и общего потока.

В одной из рекламных проспектов языковых курсов какого-то университета говорилось, что их преподаватели могут научить любого человека говорить на иностранном языке за два месяца. Это рекламный трюк. Говорить можно, как Эллочка-людоедка, довольствуясь тремя десятками слов. Главная сложность языка в том, чтобы его научиться понимать.

Именно эту задачу и решил придуманный корреспондентом АН способ освоения иностранного языка. Прослушивание сказок с постепенным усложнением их уровня позволяет научиться быстро воспринимать иностранный язык. Ты его учишь, как когда-то в детстве. Тебе в этом помогают те же самые сказки.

А уже через месяц можно начать смотреть иностранные фильмы. Немецкое телевидение свою продукцию выложило в открытый доступ. Большая часть фильмов с субтитрами.

Viel Spaß Film

https://www.ardmediathek.de/ard/