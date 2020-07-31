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Озвучено предупреждение о возможном появлении в РФ «супервируса» осенью 2020-го

, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Озвучено предупреждение о возможном появлении в РФ «супервируса» осенью 2020-го
Медики, PPI / globallookpress.com

В Российской Федерации осенью 2020 года может появиться «супервирус», от которого еще никто не прививался. С соответствующим предупреждением выступили отечественные средства массовой информации.

«Царьград» процитировал руководителя Роспотребнадзора Анну Попову, которая проинформировала, что осенью и зимой текущего года в страну придут новые штаммы гриппа. Жители РФ от них еще не прививались, так как соответствующей вакцины в настоящий момент не существует.

Ранее в пятницу сообщалось, что британский стоматолог Претам Гхарат перечислила симптомы, свидетельствующие о возникновении злокачественного новообразования во рту.

ДЦ

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