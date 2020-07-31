Стоматолог перечислила симптомы возникающего во рту рака

Аргументы Недели → Здоровье 13+

31 июля 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

Пациент на приеме у врача, Bernhard Schmerl / globallookpress.com

Претам Гхарат, стоматолог из Великобритании, обозначила признаки рака, возникающего во рту. Данной теме посвящена публикация, размещенная некоторое время назад на страницах зарубежных интернет-СМИ.

Как пишет издание Express, медицинский специалист озвучила следующие ранние симптомы рака полости рта:

1. появление во рту комочков неясного происхождения;

2. язвочки, которые не заживают в течение нескольких недель;

3. возникновение белого или красноватого пятна на внутренней стороне рта;

4. комки в лимфатических узлах, расположенных на шее;

5. болевые ощущения или трудности при глотании пищи;

6. изменение голоса;

7. необъяснимое похудение;

8. расшатывание одного или нескольких зубов без видимых причин;

9. чувство скованности при движении челюстями.

Ранее сообщалось, что кардиологи назвали алкогольный напиток, который убивает здоровье сердца.