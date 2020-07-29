Кардиологи назвали убивающий здоровье сердца алкогольный напиток
29 июля 2020, 14:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: 7mednews.ru
Пиво является самым опасным для сердца алкогольным напитком, оно убивает здоровье данного органа. С соответствующим предупреждением выступили некоторое время назад кардиологи.
Как отметили специалисты, в пивной пене содержится большое количество кобальта. Постоянное превышение суточной нормы данного вещества провоцирует кардиопатию. Кроме того, употребление значительных объемов пива способствуют развитию варикозного расширения вен и увеличению сердца, говорится в публикации, размещенной на сайте 7mednews.ru.
Ранее сообщалось, что врач из Соединенных Штатов Муртаза Ахтер назвал «суперсредство» защиты от заражения смертельно опасной коронавирусной инфекцией.
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