Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Кардиологи назвали убивающий здоровье сердца алкогольный напиток

, 14:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7mednews.ru

Кардиологи назвали убивающий здоровье сердца алкогольный напиток
Медик, Jochen Tack / globallookpress.com

Пиво является самым опасным для сердца алкогольным напитком, оно убивает здоровье данного органа. С соответствующим предупреждением выступили некоторое время назад кардиологи.

Как отметили специалисты, в пивной пене содержится большое количество кобальта. Постоянное превышение суточной нормы данного вещества провоцирует кардиопатию. Кроме того, употребление значительных объемов пива способствуют развитию варикозного расширения вен и увеличению сердца, говорится в публикации, размещенной на сайте 7mednews.ru.

Ранее сообщалось, что врач из Соединенных Штатов Муртаза Ахтер назвал «суперсредство» защиты от заражения смертельно опасной коронавирусной инфекцией.

ДЦ

Происшествия

Задержанные 33 иностранных боевика - россияне, утверждают в Белоруссии

Задержанные 33 иностранных боевика - россияне, утверждают в Белоруссии

Правоохранительные органы Белоруссии объявили о задержании 33 "российских боевиков" из частной военной компании Вагнера, которые якобы прибыли для дестабилизации обстановки в преддверии президентских выборов.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью