Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Эксперт рассказал, когда и почему нельзя спать в самолете

, 07:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Эксперт рассказал, когда и почему нельзя спать в самолете
Самолет. Фото: pixabay.com

Путешественник Григорий Луговой рассказал, при каких условиях нельзя спать в самолете. По его словам, чтобы избежать проблем со здоровьем, некоторое время необходимо бодрствовать.

«Сон во время взлета и посадки может быть небезопасным для здоровья: в салоне самолета происходит значительное изменение давления, в связи с чем канал, сообщающий полость среднего уха с глоткой… сужается. Если вовремя не сглотнуть слюну или не зевнуть, это может привести к началу кровотечения из носа, головным болям, в самых критических случаях – повреждению барабанной перепонки», - объяснил Луговой.

Он также напомнил, что, согласно статистике, взлет и посадка являются самыми опасными моментами за время всего полета.

АБ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью