Эксперт рассказал, когда и почему нельзя спать в самолете

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31 июля 2020, 07:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Самолет. Фото: pixabay.com

Путешественник Григорий Луговой рассказал, при каких условиях нельзя спать в самолете. По его словам, чтобы избежать проблем со здоровьем, некоторое время необходимо бодрствовать.

«Сон во время взлета и посадки может быть небезопасным для здоровья: в салоне самолета происходит значительное изменение давления, в связи с чем канал, сообщающий полость среднего уха с глоткой… сужается. Если вовремя не сглотнуть слюну или не зевнуть, это может привести к началу кровотечения из носа, головным болям, в самых критических случаях – повреждению барабанной перепонки», - объяснил Луговой.

Он также напомнил, что, согласно статистике, взлет и посадка являются самыми опасными моментами за время всего полета.