Эксперт рассказал, когда и почему нельзя спать в самолете
31 июля 2020, 07:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: Прайм
Путешественник Григорий Луговой рассказал, при каких условиях нельзя спать в самолете. По его словам, чтобы избежать проблем со здоровьем, некоторое время необходимо бодрствовать.
«Сон во время взлета и посадки может быть небезопасным для здоровья: в салоне самолета происходит значительное изменение давления, в связи с чем канал, сообщающий полость среднего уха с глоткой… сужается. Если вовремя не сглотнуть слюну или не зевнуть, это может привести к началу кровотечения из носа, головным болям, в самых критических случаях – повреждению барабанной перепонки», - объяснил Луговой.
Он также напомнил, что, согласно статистике, взлет и посадка являются самыми опасными моментами за время всего полета.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.