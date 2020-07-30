Стюардесса рассказала о наиболее «ценных» пассажирах на борту

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30 июля 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Express

стюардесса, pixabay.com

Стюардесса рассказала журналистам, каких пассажиров бортпроводники ценят во время полетов больше всего. Речь идет о путешественниках, которые способны так или иначе помочь в экстренных ситуациях.

По словам стюардессы, самыми "ценными" для ее и коллег являются сильные, физически крепкие пассажиры, которые могут при необходимости сдвинуть с места люк или быстро открыть тяжелую дверь. Именно их зачастую сажают на "удобные места" около аварийных выходов.

Бортпроводница уточнила, что всегда старается запомнить, где сидят такие путешественники, поскольку они также способны помочь усмирить дебошира.