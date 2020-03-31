Стюардесса рассказала, что из-за работы с ней перестали общаться друзья и родные

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31 марта 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Бортпроводница рассказала, с какими сложностями столкнулась после объявления пандемии коронавируса. Женщина призналась, что с ней перестали общаться родные и близкие.

«Они сказали, что не будут приближаться ко мне до тех пор, пока я не прекращу работать», - пожаловалась стюардесса. Также она рассказала, что в некоторых отелях и ресторанах, где останавливаются члены экипажа, сотрудники отказываются их обслуживать.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусом по всему миру превысило 690 тысяч человек. 33 тысячи умерли. Руководство многих стран, в том числе России, приняло решение временно закрыть государственные границы.