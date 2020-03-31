Ургант пошутил над оголодавшими любителями шашлыка

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31 марта 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Шоумен и телеведущий Иван Ургант в эфире своей программы посмеялся над россиянами, которые наплевали на меры безопасности и бросились в парки жарить шашлыки.

«В прошедшие выходные многие москвичи помогли ученым зафиксировать новую взаимосвязь. Желание съесть жареное мясо на костре полностью отключает слух и мозг. Президент обратился, попросил остаться дома. Вы делаете ситуацию в нашей стране еще более нестабильной! Гигантское количество людей пошли прощаться с ресторанами», - заявил он.

Ургант отметил, что в понедельник ситуация заметно улучшилась. Шоумен предположил, что причиной тому стала не испортившаяся погода, а эмоциональное обращение Ларисы Гузеевой.