«Задолбало! Не хотите жить, ну убейтесь об стенку!», Гузеева устроила истерику в Сети потому, что москвичи не соблюдают карантин

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

29 марта 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

Лариса Гузеева устроила настоящую истерику в Сети. Она поехала в Москву по делам и увидела, что на улицах полно народа и практически «Яблоку негде упасть». Она была возмущена, что люди не понимают реальную опасность коронавируса и воспринимают карантин не как необходимость самоизоляции, а как возможность отдохнуть и повеселиться.

Она рассказала, что ехала в машине и даже окно боялась открыть, а вокруг на улицах видела гуляющих людей, стариков, детей. «Меня разрывает! Задолбало! Не хотите жить, ну убейтесь об стенку! Вперед! Мне моя жизнь дорога и жизнь моих близких. Мне тоже дома скучно, но я как-то нахожу возможность развлечь себя и своих близких» - кричала Гузеева в видео, которое она разместила в своем Instagram-аккаунте.

Как мы ранее писали, во многих регионах практически на 40% увеличилась продажа спиртного, россияне действительно не воспринимают карантин всерьез, а нерабочая неделя для многих - это шашлыки и алкоголь.