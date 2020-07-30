Озвучена обновленная статистика по коронавирусу за сутки в России
30 июля 2020, 11:02[ «Аргументы Недели» ]
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число зараженных коронавирусом нового типа в России составило 834 499 человек. Об этом стало известно в четверг, 30 июля.
«За последние сутки в России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 129 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 322 человека», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших COVID-19 зафиксировано в Москве – 678, Свердловской области – 215, Ханты-Мансийском АО – 172, Санкт-Петербурге – 162 и Нижегородской области - 158.
Названы условия появления второй волны коронавируса в сентябре.
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