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Ученые рассказали о формировании иммунитета к коронавирусу у беременных

, 08:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Science Immunology

Ученые рассказали о формировании иммунитета к коронавирусу у беременных
фото: беременная женщина, pixabay.com

Ученые из Филадельфии изучили влияние новой коронавирусной инфекции на беременных. Они проверили около 1,3 тысяч женщин на антитела к COVID-19 после рождения ребёнка.

«6,2 процента женщин выработали антитела против коронавируса. Это примерно в четыре раза выше, чем зарегистрированный уровень заражения в Филадельфии, который составляет примерно 1,4 процента», – пояснили эксперты, отметив, что у беременных выработался более устойчивый иммунитет к болезни.

Однако ученые заметили, что у испаноязычных женщин иммунитет к коронавирусу формируется лучше других – 10,4%, у темнокожих - 9,7%, у белых – 2% и у азиатских - 0,9%. Эксперты пока не могут разгадать связь иммунитета с расовыми и этническими группами. Они  наблюдали  за пациентками родильных домов с апреля по июнь. 

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