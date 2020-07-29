Разработчик вакцины сообщил, какое время держится иммунитет к коронавирусу у переболевших COVID-19

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29 июля 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

У людей, переболевших коронавирусной инфекцией в легкой форме, иммунитет от COVID-19 продержится лишь несколько месяцев. Такую информацию по коронавирусу предоставил представитель новосибирской компании - разработчика вакцины от COVID-19 Ильназ Иматдинов.

Заведующий лабораторией государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ильназ Иматдинов в интервью телеканалу "Россия-24" прокомментировал мнение, что к моменту массовой вакцинации человечество уже может приобрести коллективный иммунитет с коронавирусу, и вакцинация потеряет смысл. По данным эксперта, сейчас исследования выявили, что если человек переболел кронавирусом в легкой форме, то титр антител у него сохраняется несколько месяцев и после вообще исчезает. Он отметил, что пока не очень ясно, как скажется возможная вторая волна коронавируса на переболевших людях. Не исключено, что они заболеют повторно.

Сейчас в "Векторе" проходят испытания вакцины. Иматдинов указал, что промышленное производство разрабатываемой в Новосибирске пептидной вакцины может начаться в конце 2020 года - 2021.