В Москве назвали сроки возобновления массовых мероприятий
29 июля 2020, 15:55[ «Аргументы Недели» ]
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда снимут запрет на проведение массовых мероприятий в столице. Своим решением он поделился на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России в среду, 29 июля.
«Мы, скорее всего, не будем давать разрешение на массовые мероприятия, по крайней мере, в ближайший месяц. Посмотрим, как дальше будет складываться ситуация», - пояснил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в стране. Глава государства призвал заранее просчитать и учесть все риски распространения COVID-19 осенью, в период активизации ОРВИ.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.