В Москве назвали сроки возобновления массовых мероприятий

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29 июля 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Москва-сити, pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда снимут запрет на проведение массовых мероприятий в столице. Своим решением он поделился на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России в среду, 29 июля.

«Мы, скорее всего, не будем давать разрешение на массовые мероприятия, по крайней мере, в ближайший месяц. Посмотрим, как дальше будет складываться ситуация», - пояснил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в стране. Глава государства призвал заранее просчитать и учесть все риски распространения COVID-19 осенью, в период активизации ОРВИ.