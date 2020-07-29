Путин заявил, что необоснованная поспешность чревата повторным ростом числа ковид-заболевших

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29 июля 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Необоснованная поспешность, как показала ситуация в некоторых субъектах Федерации, чревата повторным ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду.

Предупреждая о необходимости учитывать все риски, Путин отметил, что осенью, в период активизиации ОРВИ, ситуация с распространением коронавируса также может обостриться.

«Важно заранее просчитать, учесть все эти риски – как в отдельности, так и их потенциальное сочетание, – подготовиться заблаговременно, чтобы даже в условиях повышенной нагрузки наши больницы и поликлиники работали стабильно, а граждане получали качественную медицинскую помощь, как экстренную, так и плановую, причём, конечно же, в полном объёме, без каких-либо сбоев», – цитирует главу государства пресс-служба Кремля.