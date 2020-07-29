Путин заявил, что необоснованная поспешность чревата повторным ростом числа ковид-заболевших
29 июля 2020, 15:15[ «Аргументы Недели» ]
Необоснованная поспешность, как показала ситуация в некоторых субъектах Федерации, чревата повторным ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду.
Предупреждая о необходимости учитывать все риски, Путин отметил, что осенью, в период активизиации ОРВИ, ситуация с распространением коронавируса также может обостриться.
«Важно заранее просчитать, учесть все эти риски – как в отдельности, так и их потенциальное сочетание, – подготовиться заблаговременно, чтобы даже в условиях повышенной нагрузки наши больницы и поликлиники работали стабильно, а граждане получали качественную медицинскую помощь, как экстренную, так и плановую, причём, конечно же, в полном объёме, без каких-либо сбоев», – цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
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