Иосиф Пригожин считает, что над хабаровчанами просто издеваются

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28 июля 2020, 21:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Иосиф Пригожин, фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался в поддержку митингующих и раскритиковал первые шаги Михаила Дегтярева на посту врио губернатора: "То, что происходит сейчас в Хабаровске – это очень плохой сигнал".

Продюсер не может понять, как могли позволить Фургалу занять кресло губернатора, если он преступник. "Почему именно тогда, когда он оказался на должности, кто-то начал раскачивать эту лодку? Я считаю, что все это могли затеять люди из вражеского стана президента, потому что для него это антирейтинг", - отметил Пригожин. Ему также непонятно, почему Фургала задерживали в Хабаровске, а не в Москве, "зачем было устраивать показательное выступление?"

"Так это дело нельзя оставлять, – считает Иосиф Пригожин. – Я понимаю хабаровчан! Над ними просто издеваются! Считаю, что к народу должен выйти либо президент, либо премьер-министр, либо сотрудники правоохранительных органов с какими-то документами и объяснить ситуацию".

Ранее стало известно, что продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск по приглашению врио главы Хабаровска Михаила Дегтярёва. Дегтярев в интервью Шнурову заявил, что не шел на контакт с протестующими, поскольку у него было много работы и "метр бумаг" на столе.

В воскресенье Дегтярев впервые вышел к людям в Хабаровске, митингующим в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.