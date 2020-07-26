Дегтярев вышел к участникам акции в поддержку Фургала в Хабаровске
26 июля 2020, 16:47[ «Аргументы Недели» ]
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые вышел к людям в Хабаровске, митингующим в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Прямая трансляция шла в аккаунте Дегтярева в Instagram.
Дегтярев отметил, что он был назначен врио губернатора, чтобы Хабаровский край «не скатился без власти». Он добавил, что переживает за судьбу Фургала, так как тот является его товарищем и однопартийцем.
Врио губернатора призвал хабаровчан перестать выходить на митинги во время режима самоизоляции: «Я людей уважаю и общаться с людьми не боюсь. Но буду призывать, чтобы митинги несанкционированные во время коронавирусного режима не продолжались».
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