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В России за сутки от коронавируса COVID-19 вылечились 8888 пациентов

, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки от коронавируса COVID-19 вылечились 8888 пациентов
врус, фото: pixabay.com

В России за сутки, по данным оперативного штаба по ситуации с коронавирусом на утро вторника, 28 июля, от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились 8888 пациентов.

За минувшие сутки в нашей стране диагностировано 5395 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Скончались в России за сутки 150 человек, у которых был подтвержден COVID-19.

В мире заразившихся коронавирусом выявлено 16 миллионов 672496 человек. Скончались  658039 человек.
Выздоровели 10 миллионов 254547 пациентов.

Из-за пандемии   девушке из Норвегии и парню из Швеции пришлось играть свадьбу на межгосударственной границе. Медсестра из Австралии заразилась коронавирусом, а перед этим ощутила странный симптом.

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