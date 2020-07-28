В России за сутки от коронавируса COVID-19 вылечились 8888 пациентов

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28 июля 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

врус, фото: pixabay.com

В России за сутки, по данным оперативного штаба по ситуации с коронавирусом на утро вторника, 28 июля, от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились 8888 пациентов.

За минувшие сутки в нашей стране диагностировано 5395 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Скончались в России за сутки 150 человек, у которых был подтвержден COVID-19.

В мире заразившихся коронавирусом выявлено 16 миллионов 672496 человек. Скончались 658039 человек.

Выздоровели 10 миллионов 254547 пациентов.

Из-за пандемии девушке из Норвегии и парню из Швеции пришлось играть свадьбу на межгосударственной границе. Медсестра из Австралии заразилась коронавирусом, а перед этим ощутила странный симптом.