Медсестра, заразившаяся коронавирусом COVID-19, рассказала о необычном симптоме

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28 июля 2020, 08:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АВС

медсестра, фото: pixabay.com

В Австралии медсестра Эмили Моррис из Королевского госпиталя в Мельбурне, заразившаяся коронавирусной инфекцией COVID-19, заметила у себя перед заболеванием необычный подозрительный симптом.

Медсестра, работающая в отделении неотложной помощи с заболевшими COVID-19 пациентами, обнаружила у себя странные боли в ногах. Женщина ранее замечала, что ноги болят от усталости, так приходится много времени проводить на ногах, но появились какие-то другие болезненные ощущения в конечностях.

Медсестра была отстранена от работы, сдала тест на коронавирус. Результат оказался положительным. По признанию Эмили Моррис, она пока не выздоровела, чувствует себя не очень хорошо, но госпитализация ей не потребовалась.

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