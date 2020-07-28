Медсестра, заразившаяся коронавирусом COVID-19, рассказала о необычном симптоме
28 июля 2020, 08:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: АВС
В Австралии медсестра Эмили Моррис из Королевского госпиталя в Мельбурне, заразившаяся коронавирусной инфекцией COVID-19, заметила у себя перед заболеванием необычный подозрительный симптом.
Медсестра, работающая в отделении неотложной помощи с заболевшими COVID-19 пациентами, обнаружила у себя странные боли в ногах. Женщина ранее замечала, что ноги болят от усталости, так приходится много времени проводить на ногах, но появились какие-то другие болезненные ощущения в конечностях.
Медсестра была отстранена от работы, сдала тест на коронавирус. Результат оказался положительным. По признанию Эмили Моррис, она пока не выздоровела, чувствует себя не очень хорошо, но госпитализация ей не потребовалась.
Зараженные коронавирусом рассказывают о разных симптомах, в том числе о потере обоняния.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.