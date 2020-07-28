Свадьба на государственной границе из-за коронавируса

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28 июля 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Девушке из Норвегии и парню из Швеции пришлось играть свадьбу на межгосударственной границе. Норвегия закрыла въезд на свою территорию гражданам, прибывающим из стран с высоким уровнем заболевания коронавирусом.



Швеция, несмотря на тяжёлую эпидемиологическую ситуацию, отказалась вводить режим карантина. Норвегия внесла её в "чёрный список государств".



Однако Камилле Ойорд и Александру Клерн пандемия не помешала скрепить сердца на официальном уровне. Девушка сообщила британским радиослушателям, что идея свадьбы в таком формате изначально прозвучала как шутка. Гости и влюблённые не хотели ехать в лес на праздничную церемонию. Но когда родственники и друзья согласились присутствовать на свадебном мероприятии, молодые решили провести бракосочетание прямо на границе.



Среди непрошенных гостей оказались сотрудники полиции. Они следили, чтобы гости не пересекли отведённую для торжества территорию. Молодожёны были на норвежской территории, а гости на шведской.



Камилла сообщила журналистам, что любовь может преодолеть любые преграды.



Правительства ряда европейских государств в период пандемии предоставляют своим гражданам возможность воссоединяться, если их отношения длятся более трёх месяцев. При этом молодым требуется доказать реальность существования романа.



