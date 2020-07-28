Кого наградят за работу по голосованию за поправки

Появились сообщения, что в Кремле готовятся наградить чиновников, представителей избиркомов, представителей "Единой России", артистов, блогеров и членов рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию.
Несколько источников РБК, в том числе источник, близкий к администрации президента, рассказали, что президент РФ Владимир Путин поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
Список награжденных будет обширным. В Кремле уже начали составлять списки потенциальных получателей орденов и медалей, благодарностей и почетных грамот президента.
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ прошло свободно и максимально демократично, его итоги достоверны, а их легитимность бесспорна, ранее заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Текст Конституции России с поправками, принятыми в результате общероссийского голосования, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.