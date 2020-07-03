Памфилова считает, что голосование по поправкам прошло максимально демократично
3 июля 2020, 22:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ прошло свободно и максимально демократично, его итоги достоверны, а их легитимность бесспорна.
Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Она отметила, что «у всех наших граждан была возможность свободно выразить свою волю таким образом и в такой форме, которую они предпочли».
По словам Памфиловой, голосование прошло «максимально демократично», это подтверждает и то, что в избирательных комиссиях, а также в качестве наблюдателей работали представители разных политических сил.
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