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Памфилова считает, что голосование по поправкам прошло максимально демократично

, 22:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Памфилова считает, что голосование по поправкам прошло максимально демократично
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Фото: сайт ЦИК РФ

Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ прошло свободно и максимально демократично, его итоги достоверны, а их легитимность бесспорна.

Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Она отметила, что «у всех наших граждан была возможность свободно выразить свою волю таким образом и в такой форме, которую они предпочли».

По словам Памфиловой, голосование прошло «максимально демократично», это подтверждает и то, что в избирательных комиссиях, а также в качестве наблюдателей работали представители разных политических сил.

ДВа

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