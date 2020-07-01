Памфилова считает явку на голосовании по поправкам к Конституции РФ «очень достойной»

На 20:20 по московскому времени явка на голосовании по России составила 64,99%.

По словам Памфиловой, это "очень достойная цифра", тем более в условиях распространения коронавирусной инфекции, когда некоторые граждане побоялись выходить из дома. Председатель ЦИК отметила, что в рамках голосования удалось широко показать, что это безопасно. "Люди это увидели, поверили", – добавила она.