Памфилова считает, что переболевший COVID-19 Мишустин мог бы при голосовании надеть маску
1 июля 2020, 20:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что российский премьер-министр Михаил Мишустин, переболевший COVID-19, при голосовании по поправкам к Конституции РФ мог бы надеть медицинскую маску.
"Я знаю, у Мишустина там зашкаливают антитела", – заявила Памфилова, но добавила, что премьер мог бы появиться в общественном месте в защитной маске.
Напомним, 30 апреля Михаил Мишустин сообщил, что у него была подтверждена коронавирусная инфекция. Пока премьер-министр РФ лечился, его обязанности исполнял первый зампред кабмин Андрей Белоусов. 19 мая председатель правительства вернулся к работе.
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