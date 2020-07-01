Памфилова считает, что переболевший COVID-19 Мишустин мог бы при голосовании надеть маску

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1 июля 2020, 20:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Russian Government/via Globallookpress.com

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что российский премьер-министр Михаил Мишустин, переболевший COVID-19, при голосовании по поправкам к Конституции РФ мог бы надеть медицинскую маску.

"Я знаю, у Мишустина там зашкаливают антитела", – заявила Памфилова, но добавила, что премьер мог бы появиться в общественном месте в защитной маске.

Напомним, 30 апреля Михаил Мишустин сообщил, что у него была подтверждена коронавирусная инфекция. Пока премьер-министр РФ лечился, его обязанности исполнял первый зампред кабмин Андрей Белоусов. 19 мая председатель правительства вернулся к работе.