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Поправки к Конституции РФ поддержали 71,46% граждан. Обработано 15% протоколов

, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Поправки к Конституции РФ поддержали 71,46% граждан. Обработано 15% протоколов
голосование, Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com

Поправки к Конституции Российской Федерации в рамках общероссийского голосования поддержали 71,46% избирателей. В ЦИК уточнили, что эти результаты были получены по итогам обработки 15% протоколов.

Согласно последней информации Центризбиркома, против поправок к основному закону страны проголосовали 27,55% граждан Российской Федерации.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ началось на всей территории страны 25 июня. Основным днем голосования назначили 1 июля.

Ранее сегодня стало известно, что в Омской области внучка пожаловалась на бабушку после того как пожилая женщина проголосовала за поправки к Конституции вместо нее.

 

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