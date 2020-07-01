В Омской области девушка подала жалобу на свою бабушку из-за голосования по поправкам

Глава облизбиркома Алексей Нестеренко в среду сообщил, что в Омской области внучка пожаловалась на бабушку после того как пожилая женщина проголосовала за поправки к Конституции РФ вместо нее.
Нестеренко после закрытия избирательных участков сообщил, что в рамках одного из случаев бабушка отдала свой голос за внучку, а девушка подала жалобу на родственницу, поскольку имеет другую гражданскую позицию.
Данные об этом нарушении были переданы в полицию, но в процессе разбирательств внучка решила отозвать жалобу на свою бабушку. Проверка по заявлению, однако, продолжится. "Комиссия недосмотрела. Это нарушение", – подчеркнул Алексей Нестеренко.
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