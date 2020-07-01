В ЦИК после обработки 5% протоколов заявили, что поправки к Конституции поддержали 69,76% россиян

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1 июля 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

голосование по поправкам к Конституции, Zamir Usmanov/Global Look Press

За принятие поправок к Конституции Российской Федерации отдали свои голоса 69,76% граждан страны. Об этом вечером в среду, 1 июня, сообщили в Центризбиркоме после обработки 5% протоколов.

Согласно данным, представленным ЦИК после обработки 5,39% протоколов, за принятие поправок в основной закон РФ проголосовали 69,76% граждан России, а против – 29,23% избирателей.

Ранее сегодня стало известно, что средняя по России явка на голосовании по поправкам в Конституцию страны составила к настоящему моменту 63,32%.