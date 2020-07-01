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Средняя явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ достигла 63,32%

, 18:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Средняя явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ достигла 63,32%
голосование, MOD Russia/via Globallookpress.com

В среду, 1 июля, стало известно, что средняя по России явка на голосовании по поправкам в Конституцию страны составила к настоящему моменту 63,32%. Соответствующую информацию предоставили в ЦИК.

Согласно данным, представленным сегодня вечером на онлайн-табло в Центризбиркоме, речь идет о средней явке по стране по состоянию на 18.00.

Ранее наблюдатели рассказали, на что чаще жалуются граждане Российской Федерации во время голосования по поправкам к Конституции.

Также сегодня внук советского государственного деятеля Вячеслава Молотова, глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов предположил, какую поправку мог бы поддержать его дед.

 

ЕТ

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