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Внук Молотова предположил, какую поправку в Конституцию мог бы поддержать его родственник

, 17:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Внук Молотова предположил, какую поправку в Конституцию мог бы поддержать его родственник
советский государственный деятель Вячеслав Молотов, Russian Look

Внук советского государственного деятеля Вячеслава Молотова, глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов предположил, какую поправку в Конституцию РФ мог бы поддержать его дед.

Никонов предположил, что Молотов не возражал бы против поправки о суверенитете страны и нерушимости российских границ, поскольку именно это всегда являлось фундаментом внешней политики.

"Что касается преемственности нашей истории, скорее бы он не согласился", – заметил внук советского государственного деятеля. Также Никонов напомнил, что его родственник был атеистом, поэтому не поддержал бы поправку, упоминающую Бога.

ЕТ

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