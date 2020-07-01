Наблюдатели сообщили, на что россияне жалуются во время голосования по поправкам к Конституции

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1 июля 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

голосование, Zamir Usmanov/Global Look Press

В среду наблюдатели рассказали, на что чаще всего жалуются россияне в рамках голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации. Ранее на 1 июля был назначен основной день голосования.

Согласно последней информации наблюдателей, к настоящему моменту поступило 217 сообщений о возможных нарушениях, однако в основном речь идет о процедурных моментах. Некоторым гражданам, в частности, не нравится, что не вся информация о ходе голосования представлена на участках или же там "висит агитационная информация". Директор мониторингово-экспертного центра "Группа-32" Роман Коломойцев заметил, что эти нюансы на процесс отдачи голосов в основном не влияют.

Председатель корпуса наблюдателей "За чистые выборы", исполнительный директор НОМ Алена Булгакова в свою очередь заметила, что в их ситуационный центр поступило более 5,9 тысячи сообщений, 14 из которых связаны действительно с проблемами, а в 17 речь идет о фейках.