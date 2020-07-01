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В Вашингтоне открылся участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ

, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Вашингтоне открылся участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ
Вашингтон, pixabay.com

Днем в среду, 1 июля, в посольстве России в Вашингтоне открылся участок для голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Соответствующую информацию предоставили журналисты.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ должно было состояться 22 апреля, однако его перенесли в связи с распространением коронавируса нового типа в стране.

Позже президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования – 1 июля. Было, однако, решено позволить гражданам страны голосовать в течение недели – с 25 июня по первый день июля. Такой шаг был сделан, чтобы обезопасить людей от заражения COVID-19.

ЕТ

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