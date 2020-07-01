Стали известны первые результаты голосования по поправкам к Конституции России

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июля 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

Урна для голосования, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Объявлены первые результаты голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации. Соответствующие сведения обнародовали некоторое время назад в Центральной избирательной комиссии.

Согласно данным, приведенным ЦИК после завершения обработки 0,79% бюллетеней, конституционные изменения одобрили 72,92% граждан, принявших участие в голосовании. Против поправок выступили 25,84%.

Ранее в среду сообщалось, что о поправках в Основной закон РФ высказался Анатолий Бибилов, президент Южной Осетии. По словам политического деятеля, вынесенные на голосование коррективы важны не только для России, но и для возглавляемой им республики.