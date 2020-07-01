Стали известны первые результаты голосования по поправкам к Конституции России
1 июля 2020, 15:27[ «Аргументы Недели» ]
Объявлены первые результаты голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации. Соответствующие сведения обнародовали некоторое время назад в Центральной избирательной комиссии.
Согласно данным, приведенным ЦИК после завершения обработки 0,79% бюллетеней, конституционные изменения одобрили 72,92% граждан, принявших участие в голосовании. Против поправок выступили 25,84%.
Ранее в среду сообщалось, что о поправках в Основной закон РФ высказался Анатолий Бибилов, президент Южной Осетии. По словам политического деятеля, вынесенные на голосование коррективы важны не только для России, но и для возглавляемой им республики.
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