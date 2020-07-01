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Бибилов назвал поправки важными не только для России, но и для Южной Осетии

, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

Бибилов назвал поправки важными не только для России, но и для Южной Осетии
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Фото: сайт президента ЮО

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Он проголосовал в своей резиденции в Дзау, куда приехала выездная участковая избирательная комиссия.

Бибилов заявил, что поправки в основной закон РФ помогут в дальнейшем в решении множества проблем, сообщается на официальном сайте президента Южной Осетии.

«Как гражданин России, я должен был обязательно проголосовать по поправкам в Конституцию. Хочу подчеркнуть, что поправки необходимы не только для самой России, но и для Южной Осетии», – сказал Бибилов.

Накануне президент Абхазии проголосовал за поправки в Конституцию России.

ДВа

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