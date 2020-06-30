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Президент Абхазии проголосовал за поправки в Конституцию России

, 19:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Президент Абхазии проголосовал за поправки в Конституцию России
Президент Абхазии Аслан Бжания. Фото: пресс-служба Кремля

Президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба и глава правительства Александр Анкваб приняли участие в досрочном голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Бжания выразил уверенность в том, что эти изменения направлены на усиление государственности, развитие государственных институтов, что в конечном итоге, «благоприятным образом повлияет на качество жизни граждан России».

В Абхазии голосование пройдет 1 июля в здании посольства России в Сухуме.

ДВа

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