Президент Абхазии проголосовал за поправки в Конституцию России
30 июня 2020, 19:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба и глава правительства Александр Анкваб приняли участие в досрочном голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.
Бжания выразил уверенность в том, что эти изменения направлены на усиление государственности, развитие государственных институтов, что в конечном итоге, «благоприятным образом повлияет на качество жизни граждан России».
В Абхазии голосование пройдет 1 июля в здании посольства России в Сухуме.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.