Владимир Путин поздравил Аслана Бжанию с избранием главой Абхазии

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23 марта 2020, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Аслану Бжании по случаю избрания на пост президента Республики Абхазия.

«Убедительная победа на выборах, прошедших в условии свободного волеизъявления граждан, стала свидетельством Вашего высокого авторитета среди соотечественников», – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также рассчитывает, что деятельность нового президента Абхазии «будет способствовать обеспечению социально-экономического развития республики и защите интересов страны на международной арене».