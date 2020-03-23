Оппозиционер Бжания предварительно побеждает на выборах президента Абхазии

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23 марта 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Кабмина Республики Абхазия

Исполняющий обязанности президента Абхазии, премьер-министр Валерий Бганба поздравил кандидата в президенты Республики Абхазия Аслана Бжания с предварительными результатами выборов в телефонном разговоре.

Как сообщается на сайте кабмина Абхазии, и.о. главы государства пожелал Бжании здоровья и успехов. В ходе этого же телефонного разговора Бганба и Бжания договорились о встрече 23 марта.

Центризбирком Абхазии признал выборы состоявшимися, но официальные результаты еще не опубликовал.

Накануне на Украине отказались признавать результаты выборов в Абхазии.