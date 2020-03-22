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На Украине отказались признавать результаты выборов в Абхазии

, 19:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На Украине отказались признавать результаты выборов в Абхазии
Фото: pixabay.com

Украинское Министерство иностранных дел осудило проведение выборов президента Абхазии. В ведомстве заявили, что Киев не признает результаты прошедшего голосования. Выборы состоялись в воскресенье, 22 марта.

«Украина не признает никаких так называемых выборов на оккупированных территориях Грузии, поскольку они проводятся под контролем страны-агрессора, противоречат международному праву и не имеют никаких правовых последствий», - заявили в МИД Украины.

Также в ведомстве отметили, что Киев таким образом отстаивает «Суверенитет и территориальную целостность Грузии». В МИД обратились и к России, призвав страну «выполнить все положения Соглашения о прекращении огня» от 12 августа 2008 года.

АБ

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