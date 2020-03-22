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Карантин карантином, а выбрать президента все же надо. В Абхазии открылись избирательные участки

, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]

Карантин карантином, а выбрать президента все же надо. В Абхазии открылись избирательные участки

Карантин и эпидемия не помешали президентским выборам в Абхазии. Избирательные участки открылись в 35 округах страны. Голосование также пройдёт в Москве и Черкесске.

На высший пост республики претендуют три кандидата: лидер оппозиции Аслан Бжания, бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба и экс-министр экономики Адгур Ардзинба. Итоги подведут в ближайшие три дня. Минимальный порог явки — 50% избирателей. Для победы кандидату нужно набрать более 50% голосов.

Предыдущие президентские выборы прошли в Абхазии осенью 2019-го. Победу тогда одержал Рауль Хаджимба. Позднее в республике начались протесты, которые вылились в штурм президентского дворца. Под давлением общественности глава государства ушёл в отставку, и были назначены новые выборы.

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