В АТОР объяснили россиянам правила въезда в Великобританию после возобновления авиасобщения

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28 июля 2020, 08:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АТОР

фото: pixabay.com

Ассоциация туроператоров России (АТОР) проинформировала россиян о правилах въезда в Великобританию после возобновления авиасообщения. Россиян по прибытии в Великобританию ожидает 14-дневная изоляция.

Россиянам необходимо за 48 часов заполнить онлайн-анкету, где указать паспортные данные, цель и детали поездки, а также место изоляции. После прохождения контроля прибывший должен сразу отправиться к месту самоизоляции в маске и на общественном транспорте. За нарушение правила предусмотрен штраф 100 британских фунтов стерлингов (9,2 тысяч рублей).

Даже наличие справки у туриста с отрицательным тестом на коронавирус COVID-19 от самоизоляции не избавит. По данным АТОР, справка не нужна.

В АТОР также сообщили, что стоимость британских виз не изменится. Сбор за многократные визы на срок до шести месяцев для туристических и деловых поездок составит 95 фунтов стерлингов. Максимальная стоимость визы может достигать 822 фунтов стерлингов (виза на 10 лет).

Вероятнее всего, в Великобританию будет летать авиакомпания "Аэрофлот". АТОР рекомендует приобретать страховку с включенным в покрытие лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Россия возобновляет с 1 августа авиасообщения с тремя странами: Турцией, Танзанией и Великобританией.

Турецкие власти также ввели ряд требований для российских туристов. Россия с 10 августа разрешит выполнение чартерных рейсов из российских городов в Турцию.