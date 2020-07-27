Чартерные рейсы из России в Турцию могут разрешить с 10 августа
27 июля 2020, 21:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: iz.ru
Россия с 10 августа разрешит выполнение чартерных рейсов из российских городов в Турцию.
В Росавиации уточнили, что чартерные перелеты в Турцию будут разрешены. В частности, рейсы на популярные курорты – в Анталью, Даламан и Бодрум – откроются с 10 августа. Кроме этого, с 1 августа начнутся полеты в Лондон, Стамбул, Анкару и на остров Занзибар.
Специалисты отмечают, что запрет на чартеры, если бы он сохранился, ударил бы по интересам российских частных авиакомпаний. Кроме этого, он может существенно снизить потенциал продаж и загрузки воздушных судов на направлении для туроператоров и перевозчиков.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.