Чартерные рейсы из России в Турцию могут разрешить с 10 августа

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27 июля 2020, 21:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: iz.ru

Самолет в аэропорту. Фото: Pixabay

Россия с 10 августа разрешит выполнение чартерных рейсов из российских городов в Турцию.

В Росавиации уточнили, что чартерные перелеты в Турцию будут разрешены. В частности, рейсы на популярные курорты – в Анталью, Даламан и Бодрум – откроются с 10 августа. Кроме этого, с 1 августа начнутся полеты в Лондон, Стамбул, Анкару и на остров Занзибар.

Специалисты отмечают, что запрет на чартеры, если бы он сохранился, ударил бы по интересам российских частных авиакомпаний. Кроме этого, он может существенно снизить потенциал продаж и загрузки воздушных судов на направлении для туроператоров и перевозчиков.