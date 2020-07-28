Эксперт рассказал о новых правилах отдыха в Турции

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28 июля 2020, 07:38 [ «Аргументы Недели» ]

Паспорт. Фото: pixabay.com

Авиасообщение между Россией и Турцией снова открыто, однако турецкие власти ввели ряд требований для российских туристов. О том, что нужно знать, отправляясь на отдых, рассказал гендиректор компании-туроператора Артур Мурадян.

Он предупредил, что перед паспортным контролем нужно будет измерить температуру и вписать в специальную карту сведения о том, с кем, куда и каким самолетом летит отдыхающий. «Вступает в действие сценарий, когда, видимо, линейкой от места рассадки будут измерять радиус два метра. Те, кто в пределах этого радиуса, практически попадают в те же условия, что и изолированные, а всем остальным измеряют температуру, если других симптомов не наблюдается – заложенность носа, затрудненное дыхание – тогда они выпускаются», - сказал Мурадян.

Он отметил, что если у человека диагностировали COVID-19 во время отдыха, то выселять из отеля его не будут. Для этого турецкие гостиницы подготовили особые карантинные номера.

После возвращения на родину россиянам необходимо будет предоставить справку об отсутствии COVID-19, в аэропорту эта услуга платная, передает Мир24.