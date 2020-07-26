О добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции в России сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко

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26 июля 2020, 08:23 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Минздрава Михаил Мурашко. Фото: roszdravnadzor.ru, globallookpress.com/

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в России будет добровольной, и население, как сейчас видно, уже проявляет большой интерес к вакцине.

Глава Минздрава рассказал, что клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, на данный момент завершаются. Мурашко в эфире программы "Вести в субботу" также сообщил, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах.

Мурашко отметил, что эти две потенциальные вакцины от COVID-19 готовятся, идут сейчас практически ровными курсами для того, чтобы обеспечить безопасность граждан и нашей страны.

"Вакцинация будет добровольной, но мы видим, что интерес населения очень высокий. Мы планируем поэтапно наращивать. Сначала это декретированные группы, те, кто чаще других сталкивается с большим количеством людей, медицинские работники. Это новый препарат, он показал себя эффективно, но нужно двигаться осторожно вперед для того, чтобы иметь максимальную безопасность", - сказал Михаил Мурашко.

Министр еще раз напомнил, главное для того, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом – не забывать о мерах личной осторожности, соблюдать санитарные нормы.

Также Мурашко рекомендует россиянам сделать прививки от гриппа и пневмококка

Виталий Зверев, доктор биологических наук, академик РАЕ, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, заявил, что будущей осенью возможен подъем всех респираторных инфекций: и гриппа, и аденовируса, и риновируса, и коронавируса.

По мнению специалиста, грипп - заболевание более серьезное.