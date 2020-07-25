Мурашко рекомендует россиянам сделать прививки от гриппа и пневмококка
25 июля 2020, 22:40[ «Аргументы Недели» ]
Министерство здравоохранения России рекомендует россиянам сделать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции в преддверии осени. Об этом заявил сегодня глава ведомства Михаил Мурашко.
По его словам, вакцинация от гриппа - "элемент обязательный для спокойного прохождения этого периода". Кроме того, Мурашко в интервью телеканалу "Россия 1" посоветовал россиянам сделать вакцину против пневмококка вне рамок национального календаря прививок. Вакцина против пневмококка работает пять лет, поэтому её можно сделать уже сейчас.
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