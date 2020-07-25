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Мурашко рекомендует россиянам сделать прививки от гриппа и пневмококка

, 22:40 [ «Аргументы Недели» ]

Мурашко рекомендует россиянам сделать прививки от гриппа и пневмококка
Михаил Мурашко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Министерство здравоохранения России рекомендует россиянам сделать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции в преддверии осени. Об этом заявил сегодня глава ведомства Михаил Мурашко.

По его словам, вакцинация от гриппа - "элемент обязательный для спокойного прохождения этого периода". Кроме того, Мурашко в  интервью телеканалу "Россия 1" посоветовал россиянам сделать вакцину против пневмококка вне рамок национального календаря прививок. Вакцина против пневмококка работает пять лет, поэтому её можно сделать уже сейчас.

НС
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